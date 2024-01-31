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市值達標獲1%股票？法官裁定馬斯克無權領特斯拉550億

記者胡玉立／綜合報導
德拉瓦州商業法院法官凱斯琳‧麥考米克30日裁定，特斯拉執行長馬斯克無權獲得特斯拉董事會授予的價值逾550億元薪酬方案，馬斯克可能對此上訴。(路透)
德拉瓦州商業法院法官凱斯琳‧麥考米克30日裁定，特斯拉執行長馬斯克無權獲得特斯拉董事會授予的價值逾550億元薪酬方案，馬斯克可能對此上訴。(路透)

德拉瓦州商業法院法官凱斯琳‧麥考米克(Kathaleen McCormick)30日裁定，特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)無權獲得特斯拉董事會授予的價值逾550億元薪酬方案；馬斯克可能會上訴。

該薪酬方案要求，每當特斯拉同時達到市值里程碑和營運里程碑，馬斯克將獲得相當於1%的股票；若公司市值成長6000億元，他的持股比率將增至28%。

馬斯克須帶領特斯拉在十年內達到6500億元市值和空前收入盈利，才能獲得558億元薪酬方案的全部好處。該方案實施後，特斯拉市值從530億元攀升至逾8000億元，一度達到1兆元。

對此裁決，馬斯克在他擁有的社群媒體平台X回應道：「永遠不要在德拉瓦州註冊公司。」

特斯拉一名股東2018年控告馬斯克及公司董事違反職責，導致特斯拉公司資產浪費，讓馬斯克獲得不公平的利益。股東律師辯稱，薪酬方案無效，因為它是由馬斯克決定，然後與並不獨立的董事虛假談判的結果；當時股東批准該提案，是因為股東委託書提供誤導性和不完整資訊。

辯護律師反駁道，該薪酬方案是由薪酬委員會公平談判出來，委員會成員是獨立的。馬斯克在2022年11月的審判證詞中，否認自己決定了薪酬方案條款，也否認他參加董事會、薪酬委員會或協助制定方案的任何會議。

但麥考米克認為，馬斯克是控股股東，存在潛在利益衝突，薪酬方案必須遵守更嚴格標準。她在裁決中寫道：「馬斯克薪酬方案獲批准過程存在嚴重缺陷，馬斯克與代表特斯拉談判的人員有很大關連。」

麥考米克特別提到，馬斯克與薪酬委員會主席埃倫普雷斯(Ira Ehrenpreis)和委員會成員格拉西亞斯(Antonio Gracias)有長期業務和個人關係；負責薪酬方案的工作小組包括總法律顧問馬龍(Todd Maron)，是馬斯克的前離婚律師。

麥考米克的結論是，唯一適當補救措施是取消馬斯克的薪酬方案。

馬斯克 特斯拉 德拉瓦州

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