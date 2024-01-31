馬斯克公司完成首例人腦植入晶片 癱瘓者可用意念操作電腦

腦機介面人體試驗 製表╱高詣軒

特斯拉(Tesla)電動車老闆馬斯克 (Elon Musk)29日晚證實旗下大腦晶片 新創公司Neuralink已完成首例人腦植入晶片手術，而且患者術後恢復良好；該項科技除了未來可能造福巴金森氏症等疾病病友，讓四肢癱瘓者運用意念操作手機、電腦，馬斯克也放眼實現「心靈感應」，讓人們不用開口就能用思想溝通，甚至可能用來把腦中記憶「備份」，日後「下載」到其他人機身體。

雖然這項手術詳情及受者身分皆不明，但馬斯克在社群平台X貼文強調：「初步結果顯示神經脈衝(Neuron Spike)檢測頗有希望。」

可望治療漸凍症、帕金森氏症

每日郵報報導指出，馬斯克創立Neuralink，希望透過大腦晶片植入來治療漸凍症(ALS)和帕金森氏症等神經系統疾病，期望有朝一日實現人類和人工智慧 (AI)的共生關係。

Neuralink之前已將晶片植入猴子和豬隻身上，完成多次動物臨床實驗，去年5月獲得聯邦食品藥物管理局(FDA)批准，並於9月宣布進行人體試驗，以評估大腦晶片安全性。

人體試驗40歲以下癱瘓成年人

雖然首位植入晶片的患者身分並未公開，但根據馬斯克傳記作者萬斯(Ashlee Vance)在彭博社(Bloomberg)的報導指出，Neuralink首次人體試驗的理想人選為「40歲以下、四肢癱瘓的成年人」。

手術開顱 機器人定位置放晶片

萬斯還透露，手術需要先由外科醫生花費數小時為患者開顱，再操控機器人將晶片置入控制雙手活動的大腦區域，則另需25分鐘，萬斯表示：「目標是證明晶片植入患者大腦特定部位後，可以安全收集有效數據。」並強調：「這是Neuralink將人類思考轉化為電腦可接受指令，至關重要的一步。」

Neuralink釋出影片，顯示機器人將多條細線植入試驗用材質；這些線可協助傳輸大腦訊號。(路透)

馬斯克29日表示，他旗下的腦機接口公司「神經連接」28日進行首例腦機接口設備人體移植，移植者目前恢復良好。(美聯社)

Neuralink首度公開「腦機介面」開發計畫時，表示目標用途是幫助癱瘓者用想法操控科技產品。不過在2020年的一場展示會上，馬斯克提及所謂「心靈感應」（telepathy）構想，能讓兩人藉科技協助達到心靈相通。

未來腦中記憶也可「備份」下載

馬斯克當時更說，未來人們將可望儲存記憶的備份，並重播這些記憶，甚至「你可能可以下載它們（記憶）到一個新身體或機器人機體」。同年，馬斯克示意人們將可透過晶片達到無聲溝通，也預見人類和人工智慧(AI)間形成「共生」關係。

萬斯則透露，馬斯克在涉及大腦晶片植入的「腦機」(brain-machine)科技上，還面臨兩家公司Synchron和Onward的競爭壓力，而且前者移植技術不用進行危險的開顱手術，顯示Neuralink仍需急起直追。

然而Neuralink特殊計畫總監、也是馬斯克雙胞胎孩子的母親西馮‧齊莉絲(Shivon Zilis)以Space X連續發射失敗的經驗為例強調：「前三枚火箭都炸毀，絕非我們可以承受的選項。」

而且近年來神經科學家對於人腦晶片技術恐有違反倫理的疑慮，同時專家也警告，即使大腦晶片被證明是安全可靠，但Neuralink仍可能需要耗費十多年時間，才能取得商業許可。