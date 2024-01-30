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拜登壓力大…如何打伊朗成連任總統關鍵

編譯盧思綸／綜合報導
美軍駐約旦軍事基地28日遭伊朗扶植的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」攻擊造成傷亡，總統拜登矢言報復，且面臨直接宣戰伊朗壓力，但是為了避免加劇區域局勢，美軍可能採隱蔽行動以示威懾。(美聯社)
美軍駐約旦軍事基地28日遭伊朗扶植的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」攻擊造成傷亡，總統拜登矢言報復，且面臨直接宣戰伊朗壓力，但是為了避免加劇區域局勢，美軍可能採隱蔽行動以示威懾。(美聯社)

彭博資訊報導，美軍駐約旦軍事基地28日遭伊朗扶植的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」以無人機攻擊造成傷亡，儘管美國政府矢言報復，總統拜登又面臨更大的壓力要求直接向伊朗宣戰，但是為了避免加劇區域局勢，拜登可能採取隱蔽行動以示威懾。

美軍駐敘利亞和約旦邊境的三處軍事基地28日清晨遭襲擊，造成3名美軍喪生及34人受傷，這是美軍自以哈衝突以來首傳士兵陣亡。

「伊拉克伊斯蘭反抗運動」(Islamic Resistance)宣稱作案，美國則直接將矛頭指向長期支援該武裝團體的伊朗，對此伊朗外交部29日出面切割，聲稱和該攻擊「毫無關聯」。

一名熟悉美國立場的人士指出，本次攻擊事件可能迫使美國祭出以哈衝突迄今更強硬的回擊。

其中一個可能是隱蔽行動。美軍可能針對伊朗進行攻擊，但是不會承認作案，藉此表達反擊訊息。拜登政府也有可能針對伊朗官員，如前總統川普在2020年下令擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)。

現在回擊伊朗與否和方式已經成為拜登競選連任最重大的決定，他一方面希望制裁代理武裝團體並遏制伊朗在區域的行動，可是如此一來很可能讓美國和伊朗陷入直接衝突。

除此之外，拜登還要衡量另個伊朗代理人、葉門叛軍「青年運動」(Houthi)攻擊紅海船舶進一步造成的經濟震盪。紅海是全球貿易重要航道，占全球貿易12%。

美國前情報官員、現任職智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)的專家潘尼可夫(Jonathan Panikoff)表示，「現在拜登政府必須小心謹慎，既要作出足夠有力的回應以恢復威懾，又要避免此類事件再度發生，導致區域衝突升級」，「如何因應伊朗的威脅才是更廣泛的挑戰」。

伊朗 拜登 川普

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