1年湧入4萬移民 丹佛將限制停留收容所天數

過去一年已有多達4萬名無證移民湧入丹佛，對丹佛市的公共安全網造成損害；從2月5日起，丹佛將限制移民在收容所停留的天數。圖為該市的無證移民收容所。(路透)

過去一年已有多達4萬名無證移民 湧入丹佛市，這座人口逾71萬的城市已成為無證移民穿越南 方邊境、從德州搭乘巴士北上的首要目的地。

大量湧入的無證移民已對丹佛市的公共安全網造成損害，從2月5日起，丹佛將限制移民在收容所停留的天數，將超過時間限制的移民送到街頭。

一個委內瑞拉家庭接受國家廣播公司新聞網(NBC News)採訪時表示，他們一家一直靠市政府負擔費用住在飯店內，但他們剛收到將被驅逐的通知，「就在昨天，他們開始扔掉公共區域的玩具、自行車，我們不知道接下來該去哪。」

該市的「安全網」醫院-丹佛健康醫療中心(Denver Health)正要求州及聯邦政府提供更多資金，以幫忙負擔移民未支付的1000萬元醫療帳單 。

丹佛市長強斯頓(Mike Johnston)估計，由於無證移民大舉湧入，2024年丹佛將需要1億元來支付住房、學校、健康照護與其他服務的費用。

Denver Health政府與社區事務長費德里柯(Steven Federico)表示，醫院已向州及聯邦機構尋求協助，「我認為迄今為止，關於誰來負責這部分人群的健康照護問題尚未受到重視。與此同時，責任落到像Denver Health這樣的安全網醫院上。」

國土安全部發言人在一份聲明中表示，將持續與丹佛市合作，歡迎最近抵達的移民，「我們繼續敦促國會批准我們的補充預算請求，提供我們資源，以人道、安全且有序的方式管理西南邊境，並為全國各地的社區提供他們所需的財政支持」。

在許多方面，丹佛對移民的接受度與其他城市不同，該城市未出現如紐約、芝加哥般的大規模抗議活動，與此相反，丹佛的居民與非營利組織捐贈食物和衣服，甚至組織拼車，送新移民學生去上學。

負責學區多語言教育的艾德麗安·安追斯(Adrienne Endres)表示，自7月以來，已有近3000名移民兒童加入丹佛公立學校體系，學生主要來自委內瑞拉；安追斯解釋，學校根據10月的學生數量接收當年分配的資金，因此很難負擔增加的學生數量。