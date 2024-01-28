聯邦與德州政府打官司 CBP：邊境巡邏隊沒有拆鐵絲網計畫

德州政府與聯邦政府興訟之際，聯邦海關及邊境保護局(CBP)表示，邊境巡邏隊目前「沒有計畫」移除德州當局設置在美墨邊境的帶刺鐵絲網。(路透)

聯邦海關及邊境保護局(CBP)表示，德州 政府與聯邦政府 還在訴訟中，所以邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)「沒有計畫」移除德州當局設置在美墨邊境的帶刺鐵絲網；CBP也強調邊境巡邏隊與德州政府關係很「緊密」。

福斯新聞網(Fox News)報導，德州政府目前與聯邦政府因德州與墨西哥邊界安全，循多條戰線正在打官司。德州最近控制伊戈帕斯(Eagle Pass)邊界段的「薛爾比公園」(Shelby Park)，聯邦政府威脅要興訟；此外，因為聯邦幹員剪除德州所設的帶刺鐵絲網，拿掉德州在格蘭德河谷(Rio Grande)裝置的鋸刀浮標，兩造正在對簿公堂。德州宣稱有權「自衛」，對付其所謂的移民 「入侵」。

下級法院先阻止邊界巡邏隊切除德州所設的帶刺鐵絲網；聯邦政府緊急上訴，最高法院22日的裁決有利於拜登政府。德州繼續鞏固德州與墨西哥交界處，並表示不會遵守聯邦的命令而撤出薛爾比公園。

德州州長艾伯特表示，拜登總統的動作已導致移民史無前例的入侵，德州必須抵抗。

拜登政府則表示，德州干預聯邦執行移民法。國土安全部發言人表示，執行移民法是聯邦職責；德州非但未幫忙減少無證移民，還讓前線人員更難履行職務，更難依法辦事。聯邦有能力安全、人道和有序地執法。

德州與聯邦之間爭執升級，數十名共和黨籍州長都支持德州。但CBP高級官員向福斯新聞網表示，德州與邊境巡邏隊現場人員之間關係緊密。

該官員表示，雖然這一爭拗正在法院攻防，邊境巡邏隊與德州公共安全廳(DPS)、德州軍務廳(TMD)的關係依然緊密。邊境巡邏隊的重點永遠放在保護國家與人民這項使命。在陸上，邊境巡邏隊繼續與這些可貴的夥伴戮力共事。

官員還指出，重點在邊境巡邏隊沒有計畫移除德州沿邊境設置的基礎設施(指帶刺鐵絲網)；邊境巡邏隊的態度維持不變，若有必要進入有緊急因應需求的地區，仍會那麼做；緊急事件發生時，會與德州方面協調。