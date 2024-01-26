丕優研究：美國18-34歲啃老 僅45%財務獨立

多數年輕人表示小至手機帳單、大到房貸，經濟方面某種程度上仍然依賴父母，18至34歲的年輕族群不到一半人表示經濟上完全獨立。(美聯社)

丕優研究中心(Pew Research Center)調查報告顯示，年輕世代在人生道路上達成各里程碑的時間更晚，同時有更多的人承擔學貸 ，即使已買房的人也比父母同齡時背更重的房貸。大多數年輕人表示小至手機帳單、大到房貸，經濟方面某種程度上仍然依賴父母，18至34歲的年輕族群只有約45%表示經濟上完全獨立。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，較年輕(18歲至24歲)的人們不意外地更依賴父母，約超過一半由父母幫助支付基本家庭開支。步入壯年(30至34歲)也達近五分之一的人表示父母有幫忙他們的家庭帳單。但分析也顯示年輕人樂觀看待未來，目前依賴父母的人有四分之三相信自己最終會獨立。

丕優研究中心社會趨勢研究主任派克(Kim Parker)表示，有種說法是「現在父母介入過多、阻礙年輕人獨立」，因此想了解更多相關動態變化，「大多數父母認為他們做得很好(為孩子準備面對成人生活)，但又都同意年輕人並不完全經濟獨立。」

現在25歲至29歲的人達40%擁有大學學位，而1993年同一年齡組的比率為24%。雖然大學學位與高收入正相關，但也代表更多年輕人背著學貸，如今25歲至29歲的人約43%背債，較1993年的28%大幅上升；而房價 上升也推升房貸，現在29歲至34歲屋主的平均房貸約為19萬元，而1993年按通膨調整後房貸平均為12萬元。

這些原因都使得更多年輕人還住在家裡，18至24歲約有57%與父母同住，而1993年時為53%。結婚、生子兩件人生大事也隨經濟獨立而延後，30至34歲有51%的人結婚，比1993年的63%更少；養育子女的比率更劇減至27%，1993年時同年齡層約60%至少有一個孩子。原因可能是文化上的，也就是愈來愈多人不想生小孩；也可能是更實際的經濟問題，最近一項分析發現養大一個孩子從出生到18歲的平均費用為23萬7482元。