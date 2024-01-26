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日常開銷都不夠了 多數美國人拿不出1000元緊急備用金

編譯莊瑞萌／綜合25日電
多數美國人目前身上拿不出緊急預備金1000元。(路透)
多數美國人目前身上拿不出緊急預備金1000元。(路透)

通膨讓民眾的預算更捉襟見肘，24日公布的調查結果發現，多數美國人目前身上拿不出緊急預備金1000元；專家建議，應待通膨稍緩之際，立即著手儲蓄預備金，以備日後不時之需。

福斯商業新聞網(Fox Business)報導，金融理財網站Bankrate最新調查發現，56%的人表示身上並沒有1000元備用金可用來支應緊急支出，因此35%的人只能透過借貸方式取得這筆備用金，其中21%的人是使用信用卡、10%向親友借錢、4%則透過個人信貸。16%則表示會在其他地方想辦法縮衣節食籌錢應付支出。

對此，分析師哈姆里奇(Mark Hamrich)說，「許多美國人在個人資金上沒有足夠緊急預備金是很危險的事，而通膨就是讓民眾難以存錢的主要兇手之一。」

調查也發現，年長者在準備預備金上更有餘裕，在60-78歲戰後嬰兒潮世代(Baby boomers)族群中，有59%的人表示能負擔1000元備用金，28-43歲千禧世代(Millennials)族群占43%，44-59歲X世代(Gen X)者占36%，18-27歲的Z世代(Gen Z)族群則占31%。

哈姆里奇認為，高通膨現象在近年來確實對一般家庭預算產生壓力，但由於實際工資正在提升，讓情況已有所改善。通膨從2022年6月高峰時的9.1%，到12月已大幅降至3.4%，但與2021年1月相比，物價仍大幅上漲17.6%，而物價上漲造成美國家庭預算遭到壓縮，讓民眾只能更倚賴信用卡度日。即使聯準會(Fed)升息作法讓通膨稍緩，由於信用卡年利率已來到史上新高的20.72%，信用卡卡債規模依舊正加速飛漲。

哈姆里奇樂觀指出，「好消息是通膨已出現稍緩趨勢，在儲蓄收益方面，最高收益依然是多年來最有利的時候。」他說，「現在是優先考慮存緊急預備金的最佳時機，否則可能會讓昂貴的借款利率有機可趁，特別是現在信用利率已接近21%平均水準之際」。

信用卡 預算 利率

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