新罕州初選未能一戰擊退海理 川普怒嗆：我會報復

前總統川普23日在新罕州共和黨初選雖然獲勝，但未能一舉逼退對手海理，使提早獲得總統提名人的計畫受挫。(美聯社)

根據24日早晨最新計票結果，前總統川普 在新罕布夏州初選獲得約55%得票率，贏過拿下44%的美國前駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)；路透報導，川普不只想在新罕布夏州獲勝，更想借此一戰，擊退海理，讓海理在南卡羅來納州 初選登場之前一個月就提早退選，但海理23日開票後表示絕不退選，要與川普拚到底，事與願違的結果讓川普頗為憤怒。

不過，紐約郵報報導，共和黨 全國委員會主席羅娜·麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)23日晚間預測，川普在愛阿華州和新罕布夏州初選雙雙獲勝後，確定將成為共和黨2024年的總統選戰提名人。她說，「海理選戰打得很棒，但我不認為她能出線。」

川普在23日的新罕布夏州初選勝出，海理則說要繼續奮戰，並強調自己最有機會在11月大選贏過拜登總統。

報導指出，川普原本盤算兩大對手德桑提斯(Ron DeSantis)與海理可望相繼退選，對於海理仍留在戰場感到生氣。

77歲的川普23日在新罕布夏州競選總部對支持群眾說：「怎麼會有冒牌者竟然還上台發言，講得好像取得勝利一樣？」他說：「我並不會太生氣的，我會報復。」

即將登場的下一站是2月24日的南卡羅來納州初選；不過，川普競選團隊資深顧問米勒(Jason Miller)說，川普團隊花了數周時間運籌帷幄，目的是在南卡羅來納州初選之前便把海理一舉逼退。

消息人士透露，南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)在投票前的19日宣布為川普背書，讓海理競選團隊為之錯愕。一名選務主管說，史考特宣布挺川普的時機，似乎刻意挑選在能對海理造成最大衝擊的時刻。

達特茅斯學院(Dartmouth College)政治學教授雷西(Dean Lacy)說，共和黨員比較青睞的對象為川普，因為川普推出的減稅等政策以及強硬態度面對中國，讓共和黨選民感到滿意。

雷西指出，海理若獲得反川派共和黨金主支持，由於川普有多項官司纏身，海理的初選之路就會繼續走下去。他說：「我不覺得她能贏，但她能以遞補人選的角色留在初選裡。」