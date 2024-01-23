川普將獲共和黨提名 副手拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

現任南達科他州州長諾姆（右）是川普鐵粉，一直被看好與川普搭檔競選。川普開始挑副手，宛如他過去主持的實境秀。（美聯社）

前總統川普 日前透露，未來兩個月間可能釋出副手消息；川普的盟友建議，印度裔創業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)是最佳人選，賭盤則看好南達科他州 州長諾姆(Kristi Noem)；另有許多幫川普輔選大將也在名單上，其中紐約州眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)據傳被列入考慮人選，她日前替川普站台，宛如參加實境選拔。

美聯社報導，副總統候選人通常要等候選人確定被提名後才會選出，但川普上周大舉拿下愛阿華州，加上佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)退選，川普預料將獲得提名。

Axios新聞網站報導，目前幫川普輔選的斯特凡尼克，以及聯邦參議員史考特(Tim Scott)和萬斯(J.D. Vance)都在名單上，其中川普圈子據傳一直在考慮斯特凡尼克。

各界開始猜測川普可能的副手人選，被點名的包括拉馬斯瓦米、諾姆、也包括現任參議員的「鄉巴佬輓歌」作者萬斯（左）。（美聯社）

斯特凡尼克20日在川普的新罕州總部發表演說時，受到熱烈歡迎，一名男子高喊：「副總統！副總統！副總統！」

川普曾當過實境秀主持人，而斯特凡尼克等共和黨 人競相為川普造勢，宛如「公開選拔」。

川普接受福斯新聞網(Fox News)首席政治主播拜爾(Bret Baier)訪問時說，他心裡設想的人選是個大好人，合乎標準，他認為大家不會感到驚訝才對，只是他心裡想的人有25%的機率。

每日郵報(Daily Mail)則報導，保守派政治名嘴貝克(Glenn Beck)跟川普講，挑拉馬斯瓦米搭檔最好。

拉馬斯瓦米上周在愛州黨團會議前便停止競選，隨即轉挺川普，此後一直追隨川普，在他身邊幫忙競選造勢，準備新罕州初選。貝克向川普表示，拉馬斯瓦米會是很強的選戰代言人，傳達川普的訊息，也是技術精湛的「鬥犬」，捍衛川普的執政成績及願景。

貝克表示，拉馬斯瓦米除了忠心、好掌握，還有很多優點，如點子新穎、能吸引年輕人，等川普離任後還能維繫川普政績，高擎川派共和黨大旗等。

賭盤網站「oddschecker.com」數據則顯示，諾姆是當前最被看好的人選，川普第一任期開始以來，諾姆的名字就一直浮響在川普圈子當中。不過情況還會變，且初選還要一段時間。