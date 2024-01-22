被控貿易詐欺 中國汽車零件商俄州廠遭國安部突擊搜查

三祥在美國生產汽車零件，圖為三祥的汽車零件倉庫。(取自三祥公司網頁)

國會議員關切中國企業逃避美國關稅 之際，國土安全部 18日執行搜索票，突擊搜查中國「青島三祥」(Qingdao Sunsong Co. Ltd.)汽車零件製造商在俄亥俄州 的美國總部，該公司疑涉及商業詐欺、逃避美國關稅。

國土安全部探員18日搜索座落俄亥俄州莫瑞恩(Moraine)凱特琳大道3535號(Kettering Boulevard)的「哈科製造集團」(Harco Manufacturing Group)總部；三祥2015年併購哈科製造集團，該地址也是三祥北美(Sunsong North America)在官網上列出的地址。

國土安全部發言人告訴「岱頓日報」(Dayton Daily News)，此次搜索為「聯邦調查的一環」，「不影響公共安全」，但拒絕詳述。

莫瑞恩警方證實國土安全局的搜索行動，稱該勤務自18日上午10時持續到下午3時。

地產公司「工業商業地產」(Industrial Commercial Properties LLC)於2020年買下哈科在莫瑞恩的工廠，該地產公司的岱頓區執行主任米勒(Dean Miller)不予回應。

2023年9月，眾院中國共產黨戰略競爭特設委員會(House Select Committee on the Chinese Communist Party)成員寫信給國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)，譴責青島三祥為規避美國關稅，把部分生產轉至泰國，呼籲國土安全部採取行動。

信中引述青島三祥的公開文件，指出該公司的產品受到美國對中國進口關稅徵收25%的限制，「為降低關稅成本，加速在泰國的生產」。

眾院中國問題特別委員會主席、眾院軍委會共和黨籍成員蓋拉格(Mike Gallagher)和伊利諾州眾議員拉胡德(Darin LaHood，共和黨)在信中形容三祥「利用轉運逃避美國關稅」，視同「公然的貿易欺詐行為」，不僅「嚴重違反美國法律，對美國製造商造成災難性影響，且損害美國經濟和國家安全」。

拜登政府當時保留前總統川普自2018年起對中國加徵關稅的政策，因中國未能履行中方2020年與美國達成的貿易協議內容，其中中方承諾會增加購買美國的商品和服務。