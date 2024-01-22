被控貿易詐欺 中國汽車零件商俄州廠遭國安部突擊搜查
國會議員關切中國企業逃避美國關稅之際，國土安全部18日執行搜索票，突擊搜查中國「青島三祥」(Qingdao Sunsong Co. Ltd.)汽車零件製造商在俄亥俄州的美國總部，該公司疑涉及商業詐欺、逃避美國關稅。
國土安全部探員18日搜索座落俄亥俄州莫瑞恩(Moraine)凱特琳大道3535號(Kettering Boulevard)的「哈科製造集團」(Harco Manufacturing Group)總部；三祥2015年併購哈科製造集團，該地址也是三祥北美(Sunsong North America)在官網上列出的地址。
國土安全部發言人告訴「岱頓日報」(Dayton Daily News)，此次搜索為「聯邦調查的一環」，「不影響公共安全」，但拒絕詳述。
莫瑞恩警方證實國土安全局的搜索行動，稱該勤務自18日上午10時持續到下午3時。
地產公司「工業商業地產」(Industrial Commercial Properties LLC)於2020年買下哈科在莫瑞恩的工廠，該地產公司的岱頓區執行主任米勒(Dean Miller)不予回應。
2023年9月，眾院中國共產黨戰略競爭特設委員會(House Select Committee on the Chinese Communist Party)成員寫信給國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)，譴責青島三祥為規避美國關稅，把部分生產轉至泰國，呼籲國土安全部採取行動。
信中引述青島三祥的公開文件，指出該公司的產品受到美國對中國進口關稅徵收25%的限制，「為降低關稅成本，加速在泰國的生產」。
眾院中國問題特別委員會主席、眾院軍委會共和黨籍成員蓋拉格(Mike Gallagher)和伊利諾州眾議員拉胡德(Darin LaHood，共和黨)在信中形容三祥「利用轉運逃避美國關稅」，視同「公然的貿易欺詐行為」，不僅「嚴重違反美國法律，對美國製造商造成災難性影響，且損害美國經濟和國家安全」。
拜登政府當時保留前總統川普自2018年起對中國加徵關稅的政策，因中國未能履行中方2020年與美國達成的貿易協議內容，其中中方承諾會增加購買美國的商品和服務。
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