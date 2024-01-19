川普「鎖定」3月5日前獲黨提名 海理、德桑提斯選到底
前總統川普在愛阿華州共和黨黨團會議取得壓倒性勝利後，現著眼於3月5日「超級星期二」之前鎖定成為提名人，不過兩名對手︰前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)及佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)已揚言堅持選到底。
新罕布夏州初選將於1月23日舉行，川普及其盟友的策略是乘勝追擊，將海理及德桑提遠遠甩在後面，繼而將2月24日南卡州初選，視為終結兩名對手的戰場。川普的顧問拉奇維塔(Chris LaCivita)說，南卡州是海理夢想破滅之地。
這個策略反映出川普團隊迫切希望盡快結束競選，趕在「超級星期二」之前造成大局已定的局面，避免夜長夢多。
目前海理在新罕州選情較佳，因而寄予厚望，南卡州更是她的家鄉，占有極大優勢。為此川普一個月前開始在南卡州透過付費廣告攻擊海理，甚至在自己的社交媒體，對來自印度移民家庭的她作出人身攻擊。
川普私下也向南卡州聯邦參議員史考特(Tim Scott)示好，期望在初選得到支持。
儘管海理及德桑提斯都堅稱他們的選情進展順利，矢言會競爭到3月。然而現實是，若川普贏得新罕州，獲共和黨提名的贏面大增。因為在三個傳統以來最先舉行初選州︰愛阿華、新罕布夏及南卡，最少要贏得兩個才不會失去黨內提名。
對於海理來說，競爭之路比德桑提斯更為艱辛，她必須贏得新罕州初選，或至少取得第二名，否則會沒法繼續走下去。
民調顯示她在新罕州的形勢較有利，因為獨立派選民可以在初選中投票，但即使如此，她必須有大量獨立派選民支持，否則難以擊敗有黨內壓倒性支持的川普。但海理的競選經理安克尼(Betsy Ankney)否認採取依賴獨立派選民的策略。
相對來說，川普對德桑提斯的擔憂要少得多。德桑提斯在愛州黨團會議選僅輕徵領先海理，但民調顯示他在新罕州卻遠遠落後海理；此外川普團隊甚至懷疑德桑提斯在財務上，能否堅持到「超級星期二」 。
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