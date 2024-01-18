援烏、邊安…拜登邀國會領袖協商 政府局部關門剩不到3天

國會眾院議長強生(右二)與其他國會領袖17日與拜登總統在白宮開會結束後對記者表示，邊界要有變革，大幅改變政策，國家必須堅持邊界是首要前提。(美聯社)

拜登 總統17日邀請國會領袖到白宮會商，希望打破目前就援助烏克蘭、敲定邊境安全協議的僵局，但眾院 議長強生表示質疑，情勢看來很難迅速豁然開朗；另外，距政府局部關門最後期限只剩幾天，國會必須快速行動通過臨時支出法案，否則一些政府部門本周就得停擺，剩下的其他部門2月也得關門。

紐約時報報導，強生表示，除非民主黨同意比目前願意做的更嚴厲掃蕩美墨邊界無證客入境，不然共和黨 占多數的眾院不會同意拜登的提案。強生等於下最後通牒，更讓人懷疑國會願不願意應拜登所請，通過數百億元援烏緊急費用，協助基輔當局抵禦俄國入侵。

共和黨堅稱，援烏必須與掃蕩西南邊境無證客掛鉤起來，兩黨參議員就敲定如此做的協議，已有長足進展。但眾院極右勢力正在施壓，要求移民政策嚴上加嚴，不然不願接受，目前的協議要過關看似無望。

強生與其他國會領袖與拜登在白宮開會結束後，對記者們表示，自己對總統說的內容，已經講幾個月了，也就是邊界要有變革、大幅改變政策，國家必須堅持邊界是首要前提。

拜登邀集國會領袖開會，是想提醒如果不再致力於協助烏國抵抗俄國，對全球將有什麼後果。國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)、國家情報總監海恩斯(Avril Haines)都在會中報告俄烏戰爭的利害關係。參院多數黨領袖舒默表示，大家要理解美國若不馳援烏國，對美國的全球影響力，將造成重大災難。

今日美國報報導，另一次政府關門快要降臨華府，參、眾兩院欲阻止此事發生，只剩不到三天時間。當然目前傳出的不光是壞消息，兩黨已達成協議，要通過臨時支出法案，避免政府關門，接下來幾天國會將快馬加鞭投票表決。

但眾院共和黨還在為可能通過的臨時支出法案吵架，也對強生議長表示憤怒。兩黨若達不成協議，聯邦運輸、房屋及糧食施政等資源19日就屆期沒錢，衛生部、商務部、勞工部、國務院及國防部的經費在2月2日也要用罄。