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新罕州共和黨初選 川普、海理對決 關鍵在獨立選民

記者張聲肇、顏伶如／綜合報導
共和黨總統初選第二站在新罕州，定23日投票，目前只剩前總統川普(中)、佛州州長德桑提斯(中)及前駐聯合國大使海理等三人參選，而以川普民調領先。(路透)
共和黨總統初選第二站在新罕州，定23日投票，目前只剩前總統川普(中)、佛州州長德桑提斯(中)及前駐聯合國大使海理等三人參選，而以川普民調領先。(路透)

新罕布夏州共和黨總統初選將在23日舉行，這是川普15日在愛阿華州黨團會議取得大勝之後，兼具實質與象徵意義的選戰；在愛州得票落後川普30個百分點以上的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)與前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)，仍自信有把握在新罕州擊敗川普。

德桑提斯與海理若要趕上川普，關鍵在新罕州的獨立選民。該州已登記的87萬3000選民當中，34萬人不是共和黨也不是民主黨，若獨立派的選票集中支持海理或德桑提斯，川普不無可能吃敗仗。

德桑提斯競選團隊表示，他仍有機會在共和黨初選勝出。在愛州初選取得壓倒性勝利的川普，過去兩天已經逐漸把批評砲口轉向海理，新罕州初選儼然成為川普與海理的一對一交手。

綜合民調的538網站給德桑提斯的新罕州支持率實在難看，他有意直接轉戰南卡羅來納州2月24日的初選。

德桑提斯陣營說，若能在海理的故鄉把她打敗，這才叫本事。德桑提斯團隊認為有機會，因為該州議員支持他的人數比支持他們前州長的還多。不過，南卡民調支持率，他仍輸給海理，只是差距不像在新罕州那麼大。

海理集中全力要打好新罕州之戰，因為她在這州的民調數字緊追川普之後，若能擊敗川普，就可站穩「與川普力爭到底」的架勢。對她最有利的是，新罕州州長蘇努努反川而挺她，形同她在該州的代理人。

但若她在新罕州的得票仍輸川普很多，返老家也繼續輸給川普甚至德桑提斯的話，按德桑提斯陣營的如意算盤，她就會退選。

德桑提斯在愛州選拿到第二名後，雖然對接下來其他州選情展現自信，但支持德桑提斯的超級政治行動委員會(super PAC)「永不退縮」(Never Back Down)17日卻傳出開始裁員。

紐約時報引述知情主管透露，「永不退縮」對於顧問團隊、包商、行政人員都展開「檢討與縮編」。至於裁員規模有多大，目前則尚不明朗。

川普 德桑提斯 南卡羅來納州

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