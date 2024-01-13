黨內極右派反彈 強生堅持：兩黨預算協議不會改變

遭受黨內極右派挑戰，但眾院議長強生說，他將堅守兩黨達成的開支上限協議。(美聯社) Speaker of the House Mike Johnson, R-La., reads a statement to reporters about efforts to complete the appropriations process to fund the budget, at the Capitol in Washington, Friday, Jan. 12, 2024. (AP Photo/J. Scott Applewhite)【作者：美國聯合通訊社，日期：2024-01-12，數位典藏序號：20240113012731835】

雖然面臨共和黨 內極右派同僚反對，但眾院議長強生(Mike Johnson)12日說，與其他國會領袖談妥的兩黨預算 協議不會改變；美聯社報導，如果無法克服保守派杯葛，某些聯邦政府機關下周便將關閉，強生卻沒有提供明確的解套辦法；除非國會趕在期限之前通過12項撥款法案，部分聯邦機構19日恐將面臨關門命運。

連續多日閉門協商之後，出任議長僅幾個月的強生12日對媒體發表簡短聲明指出，1月7日拍板的兩黨預算協議絕不食言。他說：「我們正準備進入後續步驟，朝向積極且有效率的撥款程序共同努力。」

前任眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)與民主黨及拜登 總統達成協議引發極右派不滿，內鬥結果導致麥卡錫去年遭罷黜，強生現在面臨如何駕馭極右派的相同考驗，到目前為止還沒有讓外界看到有辦法平息黨內歧見。

極右派陣線「眾議院自由黨團」(House Freedom Caucus)部分成員揚言不惜罷免強生，但其他共和黨員則對保守派在2024年一開年就要故技重施感到憤怒。中間派共和黨成員則對強生表示，對於談妥的1.66兆元聯邦預算協議要說到做到，中間派將予以全力支持。

極右派主張強生應該推翻預算協議，改採臨時開支法案讓政府持續運作，迫使聯邦政府全面降低1%預算。極右派開出其他條件還有移民政策改革，遏止美墨邊境湧入人數創新高的非法入境人潮。

共和黨亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs)在議場發言時說，共和黨應該讓聯邦政府關門，直到拜登政府能夠鞏固美墨邊境為止。

曾代表麥卡錫出面與極右派斡旋並與拜登、民主黨談判的共和黨阿肯色州聯邦眾議員希爾(French Hill)指出：「無法想像眾院會願意讓瘋狂景象重演。」

共和黨佛州聯邦眾議員狄亞士巴拉特(Mario Diaz-Balart)說，談好的協議卻要推翻，令人想不通。