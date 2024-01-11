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金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

芝市喬遷宴口角爆命案 華夫殺妻再舉槍自盡

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥市西郊一處民宅發生華人夫妻家暴雙死命案，警方將現場圍上黃色禁入橫條。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥市西郊一處民宅發生華人夫妻家暴雙死命案，警方將現場圍上黃色禁入橫條。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市西郊Downers Grove市的一處民宅，9日晚間發生一起華人夫妻命喪槍口的家暴慘案；警方消息指出，案發當晚原本是中國大陸移民蘇東偉(Dongwei Su，以下均為音譯，42歲)及妻子隋亞琨(Yakun Sui，42歲)因為剛剛買了新房宴請多位友人的歡喜聚會，但蘇姓夫妻因小事爆發口角，蘇東偉憤而持槍射殺妻子，兩人的兒子聽到槍聲後衝下樓，蘇東偉向兒子說了聲「對不起」後便舉槍自盡。

妻子背後中2槍身亡

芝加哥命案兇嫌蘇東偉放在自己的微信的妻子跟兒子照。(友人提供)
芝加哥命案兇嫌蘇東偉放在自己的微信的妻子跟兒子照。(友人提供)

這起命案發生在9日晚間10時左右，Downers Grove警方表示，警局在10時2分接到報案電話後立即趕到位於63街夾Fairview Ave.的一處連棟屋，發現屋內有一名男子與女子中槍倒地。消息指出，女性死者背後中兩槍致命，男性死者則舉槍自轟死亡。警方表示，初步分析該起槍擊案為家暴引發，全案仍在調查中。

這起槍擊案的目擊證人包括兩名友人以及死者夫妻未滿20歲的兒子，根據本報記者獲得的可靠消息，原本住在芝城華埠一帶的蘇姓夫婦在去年11月中剛花了約40萬元買下這棟房子，全家人入住不到兩個月，當晚的餐會一方面迎接新年，另一方面慶祝喬遷，至少有七名友人出席了餐會，其中一對母女先行離去。

小事爭吵 友人訴經過

死者的家庭友人接受本報記者訪問時表示，當晚9時許，蘇姓夫妻因為小事起了口角，蘇東偉因此明顯不悅，甚至拿起啤酒瓶往隋亞琨身上砸，在場友人試圖阻止也頭部掛彩，夫妻兩人之後看起來變得冷靜，妻子開始收拾房屋，先生則與另一名男友人坐在客廳沙發。

未料稍後不久蘇東偉到樓上拿了一把槍衝下樓，男友人發現後立刻把另一位女友人帶離現場，跑到房子外躲避，接著很快就聽到槍聲，兩名友人都大驚失色。

兒子想奪槍已來不及

槍聲停下後，蘇姓夫婦的少年兒子跑出家門，並告訴門外的父母親友人說，「我媽媽躺在地上，一身都是血，我爸爸自殺了」。男性友人回到屋內，發現兩人都倒臥在血泊中，趕緊打電話報警，警察到場後告知中槍的兩人均已死亡。

消息人士指出，蘇東偉的兒子表示，當他聽到槍聲衝下樓時，父親手上有槍，他曾想要奪回槍枝，但蘇東偉向兒子說了聲「對不起」後舉槍自盡。

友人說，10日凌晨接獲消息後非常震驚；他表示，蘇姓夫妻都來自遼寧瀋陽，已在美國待了十多年，兩人平時在美甲店打工，勤奮努力，之前也沒有聽到夫妻情感不睦或有其他糾紛；兩夫婦最近才向美甲店請假，買了機票準備一起回中國過春節，「難以相信會發生這種事情」。

芝加哥市西郊一處民宅發生雙死命案，華夫殺妻再舉槍自殺。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥市西郊一處民宅發生雙死命案，華夫殺妻再舉槍自殺。(特派員黃惠玲／攝影)

家暴 槍擊 華埠

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