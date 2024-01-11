被控藐視國會 杭特拜登突「現身」聽證 共和黨喊：馬上逮捕

國會眾院監督委員會10日舉行聽證就簽發藐視國會傳票給拜登總統兒子杭特一事，進行委員會投票。杭特意外出席，坐在旁聽席上，一臉怒氣。右為杭特律師。(路透)

國會眾院的監督和司法兩個委員會10日舉行聽證會，討論總統拜登兒子杭特‧拜登 (Hunter Biden)拒理兩委員會在2023年底發出的做證傳票，協助調查拜登是否從其家族的商業交易中受益；聽證會後，兩個委員會分別投票通過指控杭特‧拜登藐視國會決議，準備提交給眾院全體會議，下周表決提出刑事檢控，函送司法部處理。

就在委員會進行討論的投票前數小時，杭特‧拜登突然在律師陪同下現身監督委員會聽證會場，坐在旁聽席上。共和黨 籍眾議員 立即猛烈批評杭特，民主黨眾議員也還擊，兩黨成員間爆發激烈交鋒。

右派的南卡州共和黨籍眾議員梅斯(Nancy Mace)在發現杭特突然現身會場後，立即直指杭特是「白人特權」(white privilege)的代表人物，應該馬上逮捕杭特，直接入獄，「你居然有膽到此來」，指控杭特無視國會傳訊；但代表德州的民主黨籍眾議員克羅克特(Jasmine Crockett)反擊，說梅斯根本不知道何謂白人特權。

與律師坐在一起的杭特，面無表情，但看出極為不悅。

來源：CNN

國會眾院監督委員會10日舉行聽證就簽發藐視國會傳票給拜登總統兒子杭特一事，委員會最後投票通過杭特藐視國會。圖為主持會議的共和黨籍委員會主席柯默。(美聯社)

監督委員會主席、肯塔基州共和黨籍眾議員柯默(James Comer)在聽證會首先發言，直指杭特故意拒絕委員會的傳票，構成藐視國會的犯罪行為，需要移交聯邦檢察官辦公室依法提起訴訟；柯默又說不會因為杭特是拜登總統的兒子而獲得特殊待遇。

極右派的國會眾院監督委員會共和黨籍眾議員格林，10日在會上發言。(美聯社)

另一位右派眾議員、喬治亞州共和黨籍格林(Marjorie Taylor Greene)正準備要發言，杭特突然起身離去，他在聽證會逗留約20分鐘。格林發言直指杭特是膽小鬼，但杭特沒有聽到她發言。

至於在司法委員會的聽證會上，來自俄亥俄州的共和黨籍主席喬登(Jim Jordan)則遭到民主黨人圍攻指他虛偽，因為他本身也於2022年1月6日未理會眾院特別委員會發出的傳票。

另一位司法委會成員、賓州共和黨籍眾議員培瑞(Scott Perry)也被指藐視國會1月6日特別委員會的傳票遭民主黨人攻擊，並建議將他與喬登的名字列入藐視國會決議案。

眾院未來幾天在全體會議上投票，確定是否正式提出控訴。知情人士表示，眾院全體會議最快可能在下星期舉行。

藐視國會罪名最高可判處一年監禁及罰款10萬元的罰款，如果共和黨控制的眾院通過杭特藐視國會決議，便會提交給司法部，再由檢方決定是否起訴。 國會眾院監督委員會10日舉行聽證就簽發藐視國會傳票給拜登總統兒子杭特一事，進行委員會投票。杭特意外出席。圖為杭特突然離開委會後，被媒體團堵訪問。(美聯社)

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點