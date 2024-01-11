路透最新民調：拜登、川普支持率平手

路透與艾普索斯10日民調發現，拜登與川普的支持率，都是35%，不分上下。(美聯社)

美國總統大選將於11月舉行，路透與艾普索斯(Reuters/Ipsos)10日公布的民調 發現，拜登 及川普 的支持率在今年年初不相上下，許多選民似乎對於他們投票僅有的選擇提不起興趣。

在這一全國調查中，35%的受訪者表示會投給拜登，表示將投給川普的占比同為35%。當被迫在拜登與川普間做選擇時，受訪者的意見不相上下，各有48%的受訪者支持兩人。

近三分之一的受訪者表示兩人都不支持，約13%表示不會參與投票，9%表示將支持其他候選人，8%表示不確定。

此民調發現，受訪者明顯對第三黨候選人感興趣，獨立候選人、已故前總統約翰‧甘迺迪的侄兒小羅勃‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)被列入選項時，獲得18%受訪者的支持，這使拜登的支持度在三方對決中降至29%，川普的支持度降至30%。

調查顯示，拜登及川普在今年初就成為自家黨提名的熱門人選。川普以超過37個百分點的差距領先其他共和黨競爭對手，而拜登的兩名民主黨提名競爭對手，在民主黨選民中的支持率均未超過2%。

這項民調反映美國政治的兩極分化狀態，76%的民主黨人表示將在11月5日大選投給拜登，76%的共和黨人表示將支持川普。

獨立選民對兩名候選人都無太大興趣，僅17%的獨立選民表示會投給川普，11%表示會支持拜登；41%的獨立選民表示不會投票。

這項線上隨機民調於1月3日至1月9日針對全國4677人進行，誤差範圍是正負1.5個百分點。