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美經濟崩潰？川普盼1年內垮掉 由拜登政府負責「我不想當胡佛」

記者胡玉立／綜合報導
前總統川普表示希望美國的經濟在一年內垮掉，因為他不想重蹈當年胡佛總統的情勢，此說立即引來白宮發言人痛批。（美聯社）
前總統川普表示希望美國的經濟在一年內垮掉，因為他不想重蹈當年胡佛總統的情勢，此說立即引來白宮發言人痛批。（美聯社）

前總統川普8日受訪表示，他相信美國經濟會崩潰，他希望這種情況是在接下來12個月內發生，這樣責任就會落在拜登總統政府身上，「因為我可不想成為胡佛(Herbert Hoover)」。白宮發言人貝茨(Andrew Bates)9日為此痛批川普和共和黨官員「露出扭曲的真面目」，不顧百姓死活。

1929年胡佛就任總統第一年，美國股市經歷毀滅性崩盤，並演變成美國史上最嚴重的經濟大蕭條(Great Depression)。

「三軍統帥職責應始終把美國人民放在首位，絕不希望因為其個人政治利益而讓辛苦打拼的家庭承受經濟痛苦。」貝茨聲明指出，「共和黨官員應歡迎拜登總統帶來的經濟進步，而不是揭露他們扭曲的真面目，自私自利地縮小美國中產階級規模。」

川普8日晚在右翼影視平台Lindell TV受訪表示，「我們的經濟如此脆弱，它現在仍在運作的唯一原因，是它正在擺脫我們所做的一切；當崩潰發生時，我希望是發生在接下來的12個月內，因為我不想成為胡佛。」

紐約時報指出，川普這麼說是想利用選民對經濟的擔憂；因為多項民調顯示，選民對他和共和黨人處理經濟議題的信任程度超過對拜登的信任。

面對川普驚人言論，拜登政府借力使力宣揚「拜登經濟學」(Bidenomics)的成就，並指拜登經濟成就與川普領導下的經濟相比，形成鮮明對比。在川普領導下，美國經濟成長了幾年，但股市最終在2020年他任內最後一年因疫情爆發而暴跌。

貝茨表示：「消費者信心高漲，通膨下降。在拜登經濟學下，經濟成長、創造就業和降低成本的成功勢頭更有理由繼續下去。經濟學者警告，(川普的)「讓美國再度偉大經濟學」(MAGAnomics)是波動的，向富有特殊利益群體提供稅收優惠，將加劇通貨膨脹。」

經濟學者預測2024年經濟將放緩，但共識都是尚未達到「衰退」程度。去年有關經濟衰退預測曾激起公眾恐懼，但並未真正發生。儘管2023年並未出現全面衰退，但經濟確實經歷壓力，具體表現為一波波裁員和創紀錄通膨。過去幾個月，經濟數據顯示有希望復甦跡象。

川普 拜登 共和黨

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