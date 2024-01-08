「哈德遜河上奇蹟」15周年 機長乘客憶驚險迫降

機長沙林博格(右二)與與當年乘客及機組人員，在紐約市哈德遜河畔，舉杯慶祝團圓。(路透)

「哈德遜河上奇蹟」15周年，退休機長沙林博格(Chesley Sullenberger)與一些乘客上有線電視新聞網(CNN)「The Whole Story with Anderson Cooper」節目，回憶當年「全美航空1549號班機事故」的全貌，反思這驚心動魄的一天，如何改變他們的一生。

2009年1月15日當天，坐在1549號班機26D座位上的瓦莉．柯林斯(Vallie Collins)記得，她在拚命傳簡訊告訴丈夫飛機要迫降的同時，眼前閃過她與孩子相處的時刻；「我不是個完美的母親，但我是他們的母親，」有三個孩子的柯林斯表示，「想到我將無法扶養他們長大，真的很難過。」

坐在前排的埃利亞斯(Ric Elias)意識到家人才是最重要的，並擔憂他將無法撫養他的家人；坐在1C上的巴里．倫納德(Barry Leonard)回憶，他當時並沒有尖叫，反而是就坐在位置上，想著妻子和孩子到他的母親。

由沙林博格機長和副機長斯基爾斯(Jeff Skiles)駕駛的全美航空1549號班機，2009年1月從拉瓜地亞機場 (LaGuardia)四號跑道起飛後不到兩分鐘，就因為遭遇到一群翅膀最大可達六呎寬的加拿大雁襲擊，導致兩個發動機都失去動力，必須緊急迫降。乘客指出：當時飛機如同圖書館一般安靜，但感覺飛機不再向前。

機長沙林博格記得當時他向機艙廣播：「我是機長，準備迫降，小心衝擊。」他說：「我能聽到機組人員開始齊聲向乘客，一遍又一遍喊著：『準備…，低頭，趴下』。」

沙林博格在發出緊急訊號後，評估無法飛回拉瓜地亞機場，或在附近的新澤西州 的泰特伯勒(Teterboro)與紐瓦克機場 (Newark)降落，最後決定迫降在哈德遜河河水上。

機上155名乘客和機組人員全數生還；這次迫降被航空專家稱為是有史以來最成功的迫降，機長更是因此被推崇為英雄，被譽為是「哈德遜河上奇蹟」，全球大幅報導，還拍成好萊塢電影。

當年坐在15D上的克萊．普雷斯利(Clay Presley)表示，自己雖然倖存，但卻因此罹患嚴重幽閉恐懼症，並在迫降後罹患了創傷後壓力症候群(PTSD)；他表示，當年機長和急救人員的英雄行為，讓他決定要去學開飛機；普雷斯利如今能駕駛小型飛機，且以全美航空1549號班機命名自己的飛機。