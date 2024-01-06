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開始聽牌？CNN：川普已掌握270張選舉人票

記者顏伶如／綜合報導

有線電視新聞網(CNN)5日在「270張選舉人票之路」(Road to 270)分析報導中指出，正在爭取共和黨總統候選人提名的前總統川普已掌握紮實的共和黨基本盤，若再加上傾向共和黨的數州，選舉人票已跨越270張當選門檻，爭取連任的拜登總統很難複製2020年時拿下的多數選舉人票勝選的榮景。

報導指出，根據已公布民調與各陣營內參民調，以及競選團隊幕僚、兩黨選舉專家、國會議員、政治學者訪談，2024年大選充滿變數，唯一確定的是政治明顯趨於兩極化。

根據最新評估，川普穩拿的共和黨鐵票倉總共有188張選舉人票，其中包括有40張選舉人票的德州、17張選舉人票的俄亥俄州、11張選舉人票的田納西州與印地安納州等；投票立場傾向共和黨則有84張選舉人票，包括有30張選舉人票的佛羅里達州，16張選舉人票的喬治亞州與北卡羅來納州，15張選舉人票的密西根州、六張選舉人票的內華達州，還有緬因州第二國會選區的一張選舉人票。

有41張選舉人票鹿死誰手仍然勝負難分，包括亞利桑納州11張選舉人票，內布拉斯加州第二國會選區一張選舉人票，賓州的19張選舉人票，以及威斯康辛州的十張選舉人票。

民主黨鐵票倉總共有175張選舉人票，包括54張選舉人票的加州，28張選舉人票的紐約州、19張選舉人票的伊利諾州、12張選舉人票的華盛頓州，11張選舉人票的麻州等。

投票立場傾向支持民主黨的則有50張選舉人票，包括維吉尼亞州13張選舉人票，科羅拉多州與明尼蘇達州各有10張選舉人票，俄勒岡州8張選舉人票，新墨西哥州5張選舉人票，新罕布夏州四張選舉人票。

共和黨 內布拉斯加州 投票

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