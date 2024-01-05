血腥2023…全美40宗大規模槍殺 青少年傷亡創新高

根據最新統計，去年發生40起大規模的槍擊事件，青少年因此死亡的人數也創新高。（美聯社）

美聯社(AP)、今日美國報(USA Today)和東北大學 (Northeastern University)的大規模槍擊 案(mass shooting)年度數據顯示，從德州到緬因州，2023年共有40宗涉及槍枝的大規模殺戮案件，不僅創下2006年開始統計數據以來的新高，更是美國最血腥的一年，而青少年傷亡人數也創下新高。

2023年的事件中，死傷最慘重的悲劇包括肯塔基州路易維爾(Louisville)市中心老國家銀行(Old National Bank)槍擊案，以及田納西州 納許維爾(Nashville)基督教聖約小學(The Covenant School)槍擊案。

更令人憂慮的，2023年的血腥事件比2022年多四件；這些數據來自全美堪稱最可靠的大規模殺戮資料庫，數據顯示這類事件出現增加趨勢，而單月最多次的致命攻擊達18件。

美聯社、今日美國和東北大學的數據只算「大規模殺戮」(mass killing)事件，意指至少四人死亡，不包括兇手，並以24小時區隔，排除連環攻擊事件。

這與非營利調查機構「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)的統計定義不同，該組織對於「大規模槍擊案」(mass shooting)的定義是單一事件造成四人以上受傷或死亡，不含兇手；因此若依「槍枝暴力檔案」統計，2023年並非最慘的一年，卻也直逼最慘的2021年。

不過，兩者都認同2023年的大規模槍擊事件「嚴重」。

美聯社、今日美國和東北大學對大規模槍擊事件(mass shooting)的定義是，一名或多名兇手利用槍枝造成多人受傷或死亡的暴力事件，2023年共計547件。

槍枝暴力檔案對暴力槍擊事件的定義更廣泛，將無人傷亡的槍擊事件也納入計算，共計接獲655起通報；該組織表示，2023年的情況比2022年的647件多，僅次於2021年的689件。