2024展望╱22州調高最低工資 華州時薪16.28元最高

加州的最低工資已是全美第二高，但從業人員仍然要求再提高。(美聯社)

22個州將於2024年年初提高基本最低工資；根據每日郵報(Dailymail)的一份分析報告，到1月1日，九個州和華府的最低工資將提高為至少15元。

華盛頓州的最低工資將提高為每小時16.28元，成為全國最高標準；其次是加州，最低工資將提高為每小時16元。

南部五個州沒有制定州最低工資法律，包括阿拉巴馬州、路易斯安納州、密西西比州、南卡羅來納州或田納西州；因此這些州的最低工資默認為聯邦標準，即每小時7.25元，這一薪資水平在過去15年一直保持；去年5月，佛蒙特州 聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)提出一項法案，將最低工資提高至10元以上。

去年各行業的工會向大型企業施加相當大的壓力，要求公司提供員工薪資。

聯合汽車工會(UAW)成功與三大車廠談判加薪；代表快遞公司優必速(UPS)員工的卡車司機工會(Teamsters)的談判促成30萬多名全職與兼職員工獲得加薪。

許多州的工資將同時上漲，因為愈來愈多州制定政策，意味著這些州的最低工資將根據通膨提高。

這些州包括：阿拉斯加州 、亞利桑納州、加州、科羅拉多州、緬因州、密西根州、明尼蘇達州、蒙大拿州、新澤西州 、紐約州、俄亥俄州、俄勒岡州、南達科他州、佛蒙特州、華盛頓州。

普遍上，新的工資於今天(1月1日)生效，根據去年9月中旬公布的8月至8月消費者物價指數(Consumer price index)變化調整。

明尼蘇達州、佛蒙特州的年增率最高分別為2.5%和5%。根據密西根勞工與經濟機會局(LEO)的資訊，如果前一個日曆年的失業率為8.5%或超過此數據，則該州將沒有增長。

其他將在2024年提高最低工資的州包括内布拉斯加州、密蘇里州、伊利諾州、佛羅里達州、馬里蘭州、羅德島州。

馬里蘭州、羅德島州的最低工資將於2025年1月1日再次自動上漲，達到每小時15元。

喬治亞州和懷俄明州的州最低工資低於聯邦最低工資，僅每小時5.15元。

佛州更新後的最低工資13元要到今年9月30日才會生效；俄勒岡州的每小時14.2元最低工資將於7月1日起取消。

少數幾個州的最低工資更複雜，受到員工人數的影響，以新澤西州為例，員工人數多於6人的企業，最低工資將為15.13元，員工人數較少的企業，其最低工資則為13.73元。

在明尼蘇達州，如果雇主的年收入至少為50萬元，則最低工資將為10.85元，但若雇主的年收入低於50萬元，則最低工資為8.85元。