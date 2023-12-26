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聖誕吃中餐漸成美國人首選 搜尋「中國菜」12月迎高峰

編譯俞仲慈／綜合25日電
根據美食網站統計，在聖誕節吃中餐正流行。（美聯社）
根據美食網站統計，在聖誕節吃中餐正流行。（美聯社）

新聞網站Axios25日報導指出，根據統計數據顯示，國人歡度聖誕節，改吃中餐的現象正在流行，因此每年一到12月份，網路上對中餐的搜尋就會出現一波熱度。

餐飲搜尋評價網站Yelp向Axios表示，去年聖誕節期間，針對中餐館的搜尋數量比該月其他單日一口氣激增99%。

而且不光是Yelp，自2004年網路搜尋數據公布以來，谷歌的「中國菜」(Chinese food)搜尋熱度，每逢聖誕節來到，就會達到一波高峰，其中主因就是中餐館即使在聖誕節當天也照常開門營業，助長國人在聖誕節改吃中餐的趨勢，尤其對許多猶太家庭而言，歡度聖誕節最普遍的慶祝方式就是大啖美食。

「猶太聖誕節：這是猶太人季節」(A Kosher Christmas: Tis the Season to be Jewish)作者、也是猶太祭司的普勞特普(Rabbi Joshua Plaut)曾於2017年向全國公共廣播電台(NPR)表示，猶太人聖誕節享用中餐的傳統，最早可追溯自1935年，甚至可能還要更早。

普勞特透露，紐約時報1935年首次引述猶太人每逢聖誕節去中餐館享受中餐的習慣。

普勞特向NPR記者表示：「每逢平安夜和聖誕節，感覺自己像個局外人的美國猶太人而言，中餐館肯定是一處安全的避風港。」

2010年時任總統歐巴馬提名艾琳娜·凱根(Elena Kagan)為聯邦最高法院新任大法官，在國會舉行聽證會期間，南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)一時興起，詢問猶太裔的凱根去哪裡過聖誕節，凱根直接了當回答：「和所有猶太人一樣，我大概會去中餐館。」紐約州民主黨籍聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)還補充表示：「因為沒有其他餐廳營業。」

聖誕節 猶太 中餐館

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