聖誕吃中餐漸成美國人首選 搜尋「中國菜」12月迎高峰

根據美食網站統計,在聖誕節吃中餐正流行。(美聯社)

新聞網站Axios25日報導指出,根據統計數據顯示,國人歡度聖誕節 ,改吃中餐的現象正在流行,因此每年一到12月份,網路上對中餐的搜尋就會出現一波熱度。

餐飲搜尋評價網站Yelp向Axios表示,去年聖誕節期間,針對中餐館 的搜尋數量比該月其他單日一口氣激增99%。

而且不光是Yelp,自2004年網路搜尋數據公布以來,谷歌的「中國菜」(Chinese food)搜尋熱度,每逢聖誕節來到,就會達到一波高峰,其中主因就是中餐館即使在聖誕節當天也照常開門營業,助長國人在聖誕節改吃中餐的趨勢,尤其對許多猶太 家庭而言,歡度聖誕節最普遍的慶祝方式就是大啖美食。

「猶太聖誕節:這是猶太人季節」(A Kosher Christmas: Tis the Season to be Jewish)作者、也是猶太祭司的普勞特普(Rabbi Joshua Plaut)曾於2017年向全國公共廣播電台(NPR)表示,猶太人聖誕節享用中餐的傳統,最早可追溯自1935年,甚至可能還要更早。

普勞特透露,紐約時報1935年首次引述猶太人每逢聖誕節去中餐館享受中餐的習慣。

普勞特向NPR記者表示:「每逢平安夜和聖誕節,感覺自己像個局外人的美國猶太人而言,中餐館肯定是一處安全的避風港。」

2010年時任總統歐巴馬提名艾琳娜·凱根(Elena Kagan)為聯邦最高法院新任大法官,在國會舉行聽證會期間,南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)一時興起,詢問猶太裔的凱根去哪裡過聖誕節,凱根直接了當回答:「和所有猶太人一樣,我大概會去中餐館。」紐約州民主黨籍聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)還補充表示:「因為沒有其他餐廳營業。」