水淹聖誕 全美僅近15%下雪 多數暴雨和高溫

截至平安夜，全美僅14.6%的地區覆蓋白雪，全美其他地區則籠罩在高溫和暴風雨中。(美聯社)

聖誕節 期間，儘管北達科他州到科羅拉多州迎接銀白色聖誕，但全美大多數地區並沒有降雪，反而降下豪雨，甚至可能出現破紀錄高溫 。

內州和科州降雪量最大

南、北達科他州途經內布拉斯加州 狹長地帶進入科羅拉多州25日白雪皚皚，其中內布拉斯加州和科羅拉多州的降雪量最大。

內布拉斯加州北部和中部部分地區25日降雪量可能落在8吋到18吋不等，陣風達每小時55哩；強風與大雪會在路上造成看不見前方、分不出方向的「白矇現象」(Whiteout condition)及停電。

截至平安夜，全美僅14.6%的地區覆蓋白雪，降雪25日擴及北部平原地區，但整體而言美國可能是本世紀聖誕節雪最少的國家。

內布拉斯加和南達科他州迎來銀色聖誕，全美其他地區則籠罩在高溫和暴風雨中。(美聯社)

暴風雪可能讓多處淹水，這個暴風氣旋23日起在洛磯山脈降雪，卻對西南部沙漠地區帶來豪雨，中西部的強降雨情況延續至平安夜與聖誕節當天。

降雨範圍廣況，24日影響美國與加拿大及墨西哥接壤的邊境，之後朝中部地區前進。

部分地區暴雨 恐逾5吋

密蘇里州與堪薩斯城在內的堪薩斯州沿線可能出現淹水情況，降雨量估計超過3吋。

路易斯安納州紐澳良到阿拉巴馬州莫比爾市(Mobile)平安夜的降雨量逾3吋。

聖誕節當天上午，佛州狹長地帶(Florida Panhandle)面臨洪水威脅，當天強降雨將擴及喬治亞州並影響南卡羅來納州；墨西哥灣沿岸地區(Gulf Coast)的降雨量可能落在2吋到3吋，部分地區可能達4吋到5吋。

東岸的降雨情況將延續至26日，東北部則會在26日晚到27日感受到氣溫變化。

溫暖平安夜 破150年紀錄

另外，上中西部(Upper Midwest)的平安夜很溫暖，部分地方出現有紀錄150年以來最高溫。

明尼蘇達州的明尼亞波利斯可能打破1957年來，平安夜最高溫的華氏46度紀錄，而今年平安夜最高溫可能高出該紀錄將近10度，來到約50度。

愛阿華州、明尼蘇達州、威斯康辛州部分地區也記錄到40多度到50幾度，明尼蘇達州德盧斯(Duluth)、威斯康辛州綠灣(Green Bay)，以及愛阿華州賽達湍市(Cedar Rapid)也可能打破高溫紀錄。