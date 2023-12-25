我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔媽媽自學法律打離婚官司 以車為家堅強闖難關

法庭翻譯年薪10萬 華人具天然優勢 兼職時薪至少有42元

水淹聖誕 全美僅近15%下雪 多數暴雨和高溫

編譯陳韻涵／綜合24日電
截至平安夜，全美僅14.6%的地區覆蓋白雪，全美其他地區則籠罩在高溫和暴風雨中。(美聯社)
截至平安夜，全美僅14.6%的地區覆蓋白雪，全美其他地區則籠罩在高溫和暴風雨中。(美聯社)

聖誕節期間，儘管北達科他州到科羅拉多州迎接銀白色聖誕，但全美大多數地區並沒有降雪，反而降下豪雨，甚至可能出現破紀錄高溫

內州和科州降雪量最大

南、北達科他州途經內布拉斯加州狹長地帶進入科羅拉多州25日白雪皚皚，其中內布拉斯加州和科羅拉多州的降雪量最大。

內布拉斯加州北部和中部部分地區25日降雪量可能落在8吋到18吋不等，陣風達每小時55哩；強風與大雪會在路上造成看不見前方、分不出方向的「白矇現象」(Whiteout condition)及停電。

截至平安夜，全美僅14.6%的地區覆蓋白雪，降雪25日擴及北部平原地區，但整體而言美國可能是本世紀聖誕節雪最少的國家。

內布拉斯加和南達科他州迎來銀色聖誕，全美其他地區則籠罩在高溫和暴風雨中。(美聯社...
內布拉斯加和南達科他州迎來銀色聖誕，全美其他地區則籠罩在高溫和暴風雨中。(美聯社)

暴風雪可能讓多處淹水，這個暴風氣旋23日起在洛磯山脈降雪，卻對西南部沙漠地區帶來豪雨，中西部的強降雨情況延續至平安夜與聖誕節當天。 

降雨範圍廣況，24日影響美國與加拿大及墨西哥接壤的邊境，之後朝中部地區前進。 

部分地區暴雨 恐逾5吋

密蘇里州與堪薩斯城在內的堪薩斯州沿線可能出現淹水情況，降雨量估計超過3吋。 

路易斯安納州紐澳良到阿拉巴馬州莫比爾市(Mobile)平安夜的降雨量逾3吋。

聖誕節當天上午，佛州狹長地帶(Florida Panhandle)面臨洪水威脅，當天強降雨將擴及喬治亞州並影響南卡羅來納州；墨西哥灣沿岸地區(Gulf Coast)的降雨量可能落在2吋到3吋，部分地區可能達4吋到5吋。

東岸的降雨情況將延續至26日，東北部則會在26日晚到27日感受到氣溫變化。

溫暖平安夜 破150年紀錄

另外，上中西部(Upper Midwest)的平安夜很溫暖，部分地方出現有紀錄150年以來最高溫。 

明尼蘇達州的明尼亞波利斯可能打破1957年來，平安夜最高溫的華氏46度紀錄，而今年平安夜最高溫可能高出該紀錄將近10度，來到約50度。

愛阿華州、明尼蘇達州、威斯康辛州部分地區也記錄到40多度到50幾度，明尼蘇達州德盧斯(Duluth)、威斯康辛州綠灣(Green Bay)，以及愛阿華州賽達湍市(Cedar Rapid)也可能打破高溫紀錄。

內布拉斯加州 高溫 聖誕節

上一則

全美花數十億納稅人錢「翻修球場」經濟效益受質疑

下一則

加拿大查獲芬太尼最大毒窟 藏在美加邊界

延伸閱讀

1戶亮不如1條街亮 奧州小鎮男自費為全社區裝聖誕彩燈

1戶亮不如1條街亮 奧州小鎮男自費為全社區裝聖誕彩燈
聖誕節前 華人商圈人潮洶湧 車位難求 聖誕樹2.5折

聖誕節前 華人商圈人潮洶湧 車位難求 聖誕樹2.5折
以巴衝突破壞聖誕氣氛 耶穌誕生地伯利恆為加薩祈禱

以巴衝突破壞聖誕氣氛 耶穌誕生地伯利恆為加薩祈禱
梵蒂岡聖誕慶典展開 教宗主持子夜彌撒呼籲和平

梵蒂岡聖誕慶典展開 教宗主持子夜彌撒呼籲和平

熱門新聞

房價太高，永久租屋族崛起，這個趨勢正催生社區轉型。(美聯社)

不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起

2023-12-24 01:28
緬甸多地秩序混亂，政府有時也難以控制。圖為緬甸首都仰光。(路透)

遭綁架7月 中國男子逃出緬甸詐騙基地 曝光內部影像機密

2023-12-18 11:36
中國國家主席習近平（左）11月跟美國總統拜登（右）在舊金山費羅麗莊園散步。路透

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

2023-12-20 09:54
拜登總統車隊17日晚間在德拉瓦州威明頓市遭一輛SUV撞上，特勤人員立刻將肇事車輛包圍，並調查駕駛。（路透）

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

2023-12-17 21:21
前總統川普。(美聯社)

科州高等法院判決 禁止川普列名該州2024年選票

2023-12-19 18:32
雖然聯邦最高法院希望避免高度敏感的政治議題，但預計最高法院的九位大法官，仍必須接下裁定川普可否參選的燙手山芋。前中為首席大法官羅伯茲。(路透)

科州裁決川普不能選總統 極可能遭最高法院推翻

2023-12-21 09:48

超人氣

更多 >
夫妻床上辦事 寵物「美國惡霸犬」突攻擊男方…慘被安樂死

夫妻床上辦事 寵物「美國惡霸犬」突攻擊男方…慘被安樂死
翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院

翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院
清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民
新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布

新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布
MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號

MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號