不想只有1戶亮… 奧州小鎮男為全社區裝彩燈

奧克拉荷馬小鎮比克斯比居民鄧克爾伯格今年聖誕節前自掏腰包，主動為整條街的鄰居房子安裝聖誕燈飾。(取自鄧克爾伯格Instagram)

奧克拉荷馬小鎮比克斯比(Bixby)居民鄧克爾伯格(Stephen Dunkelberg)，今年聖誕節 前自掏腰包，主動為整條街的鄰居房子安裝聖誕燈飾，讓社區點亮節日彩燈。

事緣去年，他駕車回家時，發現原來整條街只有他一家掛著聖誕彩燈，其他只由微弱的路燈照著，於是決定改變現狀，用彩燈裝飾了街上的全部22棟房屋，希望燈光能夠照亮社區。

在鄧克爾伯格成長過程中，家人都會透過燈飾來慶祝聖誕節。每年，母親都會拿出收藏的主題裝飾品在室內佈置。屋外，鄧克爾伯格、三名兄長及父親會掛起聖誕彩燈，把五彩燈串在灌木叢上。

然而在2004年父親過世後，家裡掛燈漸少，裝飾的雪人開始消失。成家後，兄弟們只在自己家裡豎起聖誕樹，屋外簡單掛上彩燈。

2017年，鄧克爾伯格成家後第一次在自己家中點亮了燈，之後逐年增加更多燈飾，甚至在整個屋頂鋪滿了燈。

然而整條街只有他一家如此，覺得很不對勁。於是他給認識的鄰居發短信，詢問是否可以把燈串起來。他挨家挨戶地向其他鄰居解釋這個想法，同時承諾全部免費，包括電費在內。他承認，有些沒見過他的鄰居甚至有所懷疑，聽起來像個騙局。

今年初，鄧克爾伯格賣掉了自己的公司，決心在聖誕前把燈串起來，在感恩節前的兩個周末掛上燈，在11月24日先完成了自己的房子，然後依照鄰居的喜好挑選，最後如期全部都裝飾了。

在晚上，鄧克爾伯格走在街上，想著童年的聖誕節慶祝活動及傳統，想起了母親布置雪人、父親和兄弟們掛燈的情景，以及父親去世後隨之而來的黑暗。

鄰居說，這確實帶來了很多快樂，他們互相分享個人故事和節日傳統，拉近了彼此之間的距離。