二手衣物堆藏寶 稀有Air Jordan鞋捐遊民所 拍出5萬元

設計師證實這雙捐給遊民組織的球鞋是正版。(美聯社)

俄勒岡州波特蘭(Portland)慈善機構「波特蘭救命任務」(Portland Rescue Mission)今年稍早意外收到的雙稀有限量Nike Air Jordan鞋款，並成功拍賣 出超過5萬元價格，拍賣收益將全數回到該組織，繼續幫助遊民和吸毒者。

與導演史派克李拿奧斯卡穿的一樣

「波特蘭救命任務」主任艾琳．霍科姆(Erin Holcomb)告訴有線電視新聞網(CNN)，今年4月，曾經無家可歸並受益於該組織長期庇護計畫的弗里(James Free)，在一堆二手衣物中發現這雙Nike商標、金色、設計醒目的球鞋；谷歌搜尋顯示，這雙球鞋與導演史派克李在2019年奧斯卡頒獎典禮上，拿下他第一座奧斯卡獎 時所穿的那雙金色Air Jordan鞋一樣。

原以為是假的 想上eBay賣100元

「我們當時心想，『哇，好棒的複製品啊』，」霍科姆說，「我心想，『或許可以用複製品名義放到eBay上賣個100元。』」

霍科姆後來決定將這雙球鞋帶去當地運動鞋店鑑定，並發現這雙鞋真的是史派克李同款鞋；拍賣公司蘇富比(Sotheby's)向CNN證實，這款鞋從未對外公開過。

霍科姆說：「我很震驚，因為我絕不可能去想像這種東西出現在我們的捐贈箱中；但我顯然非常的興奮和驚訝。」

蘇富比讓拍賣利潤全歸該慈善組織

霍科姆在拒絕運動鞋店想買下這雙鞋的提議後意識到，蘇富比拍賣過其他稀有鞋款，於是聯繫了蘇富比；蘇富比告訴她，願意在年底舉行的運動鞋拍賣會上進行拍賣，並主動免除了賣家費用，讓拍賣所有利潤都可歸於組織。

蘇富比紐約街頭服飾與現代收藏品部(Streetwear and Modern Collectibles Department)專家李巴西 (Eric LiBassi)在給CNN的聲明中解釋，「儘管這雙不是史派克李穿過的那一雙，但其限量生產和獨特設計，再加上盒子上設計師哈特菲爾德(Tinker Hatfield)的簽名和設計證明，這雙運動鞋是真正的收藏品。」

李巴西並表示：「這雙鞋是這個為數不多鞋款中的其中一雙，是為史派克李和他團隊中其他人所特製；據悉，是史派克李和哈特菲爾德一同，為他獲提名奧斯卡最佳影片的『黑色黨徒』(Blackkklansman)所設計出的顏色配對。」