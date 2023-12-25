原以為是玻璃 情侶在阿肯色州立公園撿到4.87克拉鑽石

一對情侶在一座阿肯色州立公園裡撿到鑽石。（取材自unsplash/Priscilla Du Preez）

阿肯色州 一名男子原先以為他在州立公園 撿到一片玻璃，後來得知竟然是更有價值的東西：一顆4.87克拉的鑽石。

伊凡斯(Jerry Evans)告訴公園當局，上個春季，他與女友首度造訪阿肯色州默菲士蘭伯勒(Murfreesboro)的鑽石坑州立公園(Crater of Diamonds State Park)。

根據新聞稿內容，伊凡斯與女友抵達公園約10分鐘後，他在幾呎外一座耕過的山脊上發現一個看起來像玻璃的物品。

他將發現的此一角錐狀物體放入口袋，但還不確定這是否一顆鑽石，「我真的不知道，我們撿起所有可能是鑽石的東西。」

After finding what he thought was a piece of clear glass, one man was left shocked after he learned he had found a large diamond while at the Crater of Diamonds. https://t.co/5cdfxFkbfg — WGRZ (@WGRZ) 2023年12月20日

根據公園官方消息，1972成立的鑽石坑州立公園是鑽石來源地，源自當地原始的火山資源。

伊凡斯回到距離公園約250哩外的家中後，思考這個小東西是否是玻璃以外的物體，於是將它送至美國寶石研究院(Gemological Institute of America，GIA)鑑定。

幾周後伊凡斯收到GIA的回覆，通知他發現了一顆近乎無色的鑽石，「當他們打來告訴我這是真的鑽石時，我樂死了。」

伊凡斯隨後通知公園，告知這一發現，公園官方表示，伊凡斯發現的鑽石是2020年勞動節 以來登記過的最大一顆鑽石，當時阿肯色州茂美勒(Maumelle)居民基納德(Kevin Kinard)在公園發現一顆9.07克拉的鑽石。

據公園新聞稿，平均每天都有遊客發現一至兩顆鑽石，2023年該公園總共登記798顆鑽石，總重超過125克拉。

根據公園網站資訊，自1900年代早期該公園所在的派克郡(Pike County)區域發現第一顆鑽石以來，鑽石坑已經發現逾7萬5000顆鑽石。