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鞏固主導地位 中國禁止稀土提煉技術出口

編譯盧炯燊／綜合21日電
中國禁止出口稀土萃取技術，致力維持其市場主導地位。(路透)
中國禁止出口稀土萃取技術，致力維持其市場主導地位。(路透)

中國作為全球最大的稀土生產及萃取國，早前在禁止出口稀土後，21日更宣布禁止出口萃取和分離稀土技術，這是確保它在稀土領域主導地位而採取的進一步措施。

中國商務部和科技部在21日發布的「禁止及限制出口技術目錄」裡，明確禁止出口稀土提煉及加工技術。有關目錄還禁止出口稀土金屬和合金材料的生產技術、某些稀土磁體的製備技術，目標是保護國家安全及公眾利益。

稀土是一組共17種金屬，用於製造磁鐵，將電能轉化為動能，用於電動車引擎、醫療設備、晶片、電子產品及武器等。

中國與西方爭奪關鍵礦產控制權的鬥爭持續升級，今年已先後大幅收緊多種金屬的出口。在8月，出口製造晶片所需的鎵和鍺必須取得許可，12月1日起對石墨出口也有類似要求。

儘管西方國家正試圖開展自己的稀土加工業務，中國的禁令勢必產生重大影響，中國目前的稀土產量占全球精煉產量近90%。

中國已掌握了溶劑提取工藝來提煉這些戰略性礦物，而西方稀土公司由於技術複雜性和污染問題，一直難以採用這種技術。

一位稀土金屬分析師表示，自2007年以來，中國已不鼓勵稀土出口，之後更逐步收緊出口。他又說，儘管美國、日本和法國等都有分離萃取技術，但中國擁有最高的效率和成本優勢，是西方國家無法取代。

中國禁止出口稀土萃取技術，致力維持其市場主導地位，圖為美國加州的稀土礦場。(路透...
中國禁止出口稀土萃取技術，致力維持其市場主導地位，圖為美國加州的稀土礦場。(路透)

美國、歐盟等國家已將稀土供應視為國家安全議題，尤其此時全球處於能源轉型期，必將加劇對稀土出現短缺的恐懼。

懷俄明州開發稀土礦產和加工設施的美國稀土公司(American Rare Earths)執行長斯沃茨(Don Swartz) 指出，中國禁止出口稀土萃取技術，目的是致力維持其市場主導地位。另一家美國稀土公司Ucore 的首席執行長萊恩(Pat Ryan)認為，需要有新技術才能擺脫中國在這些重要領域的控制。

稀土 晶片 懷俄明州

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