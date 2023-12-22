美中恢復軍方高層通話 中斷16個月…雙方參謀長談了什麼？

美軍參謀首長聯席會議主席布朗(圖)與中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立21日舉行視訊會議，是美中軍事高層官員去年8月以來首次對話。(美聯社)

華爾街 日報與美聯社報導，參謀首長聯席會議主席布朗(CQ Brown)21日和解放軍 中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立舉行視訊會議，恢復美中軍方中斷達16個月的對話。華爾街日報認為，美中軍方恢復對話，是拜登總統與中國國家主席習近平11月在美國舊金山舉行「拜習會」後，兩國試圖維持正面動能的另一跡象。

布朗與劉振立商討包括全球與區域安全在內的一連串議題，但五角大廈 幾名官員在會後發布的簡短聲明中，不願說明會議詳情。

美參謀首長聯席會議主席布朗與中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立(圖)21日舉行視訊會議，是美中軍事高層去年8月以來首次對話。(歐新社)

去年8月時任聯邦眾議院議長裴洛西訪台，北京因此中止所有這類接觸，這次視訊會議是美中首次恢復高層軍事溝通。21日的通話也是6日國務卿布林肯與中共中央政治局委員兼中國外長王毅通電話以來，美中再有內閣層級的溝通。

前述五角大廈聲明提到，布朗在會中討論美中兩軍合作負責任管控競爭的重要、避免誤判，以及保持雙方直接溝通管道暢通。他重申與解放軍進行實質對話的重要，以減少美中發生誤解的可能。

美聯社另引述兩名美國軍方高官報導，這場視訊會議是重要的第一步，美方需要和中方討論，以免兩軍互動時出現發生誤會。

未來數月將有多場對話

前述兩名美方高官並指稱，美國正與中國討論今後幾周與幾月在諸多層級安排一系列電話和會議，包括明年初舉行雙邊「國防政策協調對話」(中方稱「中美國防部工作會晤」)，還有可能在明年春季恢復美中海上軍事安全磋商機制協定在內的計畫。

儘管美方官員樂見布劉通話，但五角大廈仍持續對中國在印太咄咄逼人的軍事互動表達關切，同時設法與區域內其他國家建立同盟。