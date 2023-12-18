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分享成功經驗 稱小投資有大回報…小心是「殺豬盤」圈套

編譯陳韻涵／綜合17日電
殺豬盤詐騙犯常會利用約會網站、社群媒體，或假裝撥錯號碼來尋找被害人。(美聯社)
殺豬盤詐騙犯常會利用約會網站、社群媒體，或假裝撥錯號碼來尋找被害人。(美聯社)

分享投資成功經驗、小投資就有大回報等吸引人的話術，要提防落入「殺豬盤」(pig butchering scheme)詐騙圈套。

手機與電郵詐騙被害人下載惡意軟體、洩漏密碼或購買不實商品等詐騙行之有年，而今「殺豬盤」投資詐騙備受關注，後者會先「養肥」並取得被害人的信任，再「宰殺」他們，通常是說服被害人投入大量資金「投資」，接著捲走被害人的所有資產。

司法部日前才宣布破獲殺豬盤集團，起訴四名男性被告，其中三人來自南加州，被害人損失約8000萬元。聯邦官員表示，殺豬盤詐騙犯常會利用約會網站、社群媒體，或假裝撥錯號碼來尋找被害人。

財政部表示，這類詐騙總部通常是東南亞犯罪集團，利用人口販運被害人觸及全球數百萬人。

詐騙分子與被害人建立關係以獲取信任，多數利用加密貨幣進行商業投資；加害人會將被害人引導到詐騙分子創建的平台投資，讓被害人無意中將錢存進詐騙集團控制的帳戶。

該平台會顯示虛假的巨額投資收益，鼓勵被害人愈投愈多錢，但當被害人想贖回收益時，詐騙集團就會人間蒸發。

在上述案件中，聯邦政府指四人合謀開設銀行帳戶和空頭公司，以加密貨幣投資詐騙洗錢，期間數百筆交易讓被害人損失逾8000萬元，其中超過2000萬元已進到被告戶頭。

聯邦調查局(FBI)發言人米勒(Laura Eimiller)表示，殺豬盤詐騙人士很有耐心，會透過日常聊天建立關係，讓被害人感覺自在；詐騙者還可能傳送富裕成功的照片給被害人，或描繪出浪漫情人的假象，但此人永遠不願或無法見面，卻總是找藉口並保證很快就會與被害人相見。

米勒表示說，騙子常會分享自己的成功故事，宣稱透過特定平台投資致富並熱心介紹投資機會，還會分享鉅款帳戶截圖，誘騙被害人掏錢投資，且幾乎保證穩賺不賠；被害人往往從小額投入，最終砸大錢做發財夢，卻在帳上投資獲得「回報」想取回收益時，才發現對方消失而自身帳戶因涉嫌欺詐或洗錢遭凍結，投入的資金也拿不回來。

投資 殺豬盤 詐騙集團

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