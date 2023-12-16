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川普通俄門密件 在任期最後幾天「不翼而飛」

記者胡玉立／綜合報導
前總統川普因為攜出機密文件，受到聯邦檢察官多項控罪。（美聯社）
前總統川普因為攜出機密文件，受到聯邦檢察官多項控罪。（美聯社）

紐約時報報導，兩名知情人士指稱，與俄羅斯干預2016年大選調查相關的高度機密文件夾內的資料，在川普總統任期最後幾天，不翼而飛；敏感資料就此消失，讓國家安全官員擔心可能不當外流；參院情報委員會已在去年收到相關簡報。

有線電視新聞網(CNN)15日率先報導相關機密資料消失的事；報導說，「通俄門」調查被聯邦調查局(FBI)命名為「交火颶風」(Crossfire Hurricane)。

據指出，「交火颶風」文件夾，有川普政府官員收集到的、與俄羅斯調查起源和早期階段相關的原始資料及副本；原始版本包含情報機構認為可能揭露秘密來源和方法的細節。這些原始資料曾在川普卸任之前，提供給川普團隊進行部分審查和解密。

早自2021年1月川普卸任前，此文件夾就受到關注；川普一直認為他的政敵利用「通俄門」調查來打擊他的總統職位；當時他打算解密相關文件，川普幕僚準備修改、塗黑部分敏感資料後對外公開，官員為此製作了數份編輯過的版本。

根據證詞和法庭文件，川普的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)將文件夾資料副本，交給至少一名保守派作家，但司法部官員擔心共享部分資料會違反「隱私法」，這些副本被匆忙取回。

與川普關係密切人士表示，川普離開白宮後，仍希望將文件夾資訊公諸於世；2021年4月他曾在受訪時表示，梅杜斯仍有這些資料；他還說：「如果你想看，我可以讓你看一下；這是個寶庫。」

梅杜斯的律師特威利格三世(George J. Terwilliger III)對此表示，梅杜斯「對任何資料遺失不負有責任 ；他從未把文件夾副本帶回家。」

知情人士表示，去年8月法院授權FBI搜查海湖莊園後不久，試圖尋找機密文件的探員表示，未發現任何有關「交火颶風」資料。

保守派作家所羅門 (John Solomon) 曾短暫看過「通俄門」調查文件夾；川普去年委託他與國家檔案館交涉。所羅門要求查閱文件夾解密文件被拒後，今年8月向政府提起訴訟；相關法庭文件稱，該文件夾厚約10吋，約2700頁。公開版本有585頁。

CNN報導，川普任內的一份「通俄門」機密檔案不翼而飛。檔案照片為川普在佛州海湖莊...
CNN報導，川普任內的一份「通俄門」機密檔案不翼而飛。檔案照片為川普在佛州海湖莊園裡堆滿一箱箱的資料。（路透）

川普 通俄門 颶風

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