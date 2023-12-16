我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連人帶床被龍捲風吹走 田納西州4個月大男嬰奇蹟倖存

華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

新公民入籍儀式 梅蘭妮亞罕見現身 分享成為公民經過

編譯周芳苑／綜合15日電
前第一夫人梅蘭妮亞15日罕見露臉主持公民入籍儀式，並與入籍的公民合影。正在競選總統的川普，一再揚言當選後對移民政策會更加強硬。（美聯社）
前第一夫人梅蘭妮亞15日罕見露臉主持公民入籍儀式，並與入籍的公民合影。正在競選總統的川普，一再揚言當選後對移民政策會更加強硬。（美聯社）

前第一夫人梅蘭妮亞·川普15日參加在國家檔案館(National Archives)舉行的新公民入籍儀式並發表談話；難得公開露面的梅蘭妮亞對這批「新美國人」講述了她成為美國公民的經過，並強調捍衛自由的重要性以及身為美國公民所肩負的重責大任。

梅蘭妮亞出生於斯洛維尼亞(斯洛文尼亞)，是美國至今唯一歸化入籍的第一夫人；她在儀式上講述自己取得公民身分的經過，從她在紐約擔任模特兒取得工作簽證起展開移民歷程。

梅蘭妮亞公開露面極為罕見，更何況是參加入籍儀式；她曾表示支持丈夫競選，但在川普尋求2024年共和黨提名過程中尚未參加輔選活動。兩周前她曾到喬治亞州，參加前總統卡特夫人羅莎琳‧卡特(Rosalynn Carter)的喪禮。

這場入籍儀式舉辦地點是儲存白宮文件的國家檔案館，令人聯想到川普卸任時將大量文件帶回佛州自家。

據國家檔案館向聯邦調查局提交的文件，2022年1月從川普佛羅里達州家中搜到15箱裝有數十份機密標示的文件，導致川普遭到37項不當處理機密文件罪名起訴，包括保留機密資訊和妨礙司法公正。

雖川普律師團隊盡可能爭取將審判延至明年11月總統大選後舉行，但目前已排定2024年5月20日開庭。

梅蘭妮亞以自身的入籍經驗，說明自由的可貴。（美聯社）
梅蘭妮亞以自身的入籍經驗，說明自由的可貴。（美聯社）

梅蘭妮亞在15日入籍儀式上表示，成為美國公民須承擔很大責任，要積極參與民主進程並捍衛自由。

川普最近在競選活動中承諾，一旦贏得2024年大選將恢復強硬的移民政策。川普希望恢復並擴大高度爭議性的旅行禁令，鎖定七個穆斯林為主的國家；對移民展開新的意識形態篩檢；並打算在上任第一天簽署行政命令終止憲法賦予的出生公民權(birthright citizenship)，僅允許父母至少一人是美國公民或合法永久居民的兒童獲美國護照、社安碼等福利。

15日的儀式上，有來自25國的25人宣誓成為美國公民，並分別與梅蘭妮亞合照。

來源：CNN

川普 梅蘭妮亞 美國公民

上一則

憂美大選結果 AP民調：62%認為民主面臨風險

下一則

川普通俄門密件 在任期最後幾天「不翼而飛」

延伸閱讀

唯一歸化入籍第一夫人…梅蘭妮亞難得露面 分享移民歷程

唯一歸化入籍第一夫人…梅蘭妮亞難得露面 分享移民歷程
劍指川普？國會通過法案 禁止任何總統單方面決定退出北約

劍指川普？國會通過法案 禁止任何總統單方面決定退出北約
2024料將又是拜登、川普對決 逾半選民不滿：為國家悲哀

2024料將又是拜登、川普對決 逾半選民不滿：為國家悲哀
拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞讓他離開白宮」

拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞讓他離開白宮」

熱門新聞

司法部宣布破獲一個殺豬盤集團，裡面有三位華人，騙取款項高達8000萬元。殺豬盤經常利用民眾寂寞的心理詐騙金錢，許多受害者都是華人。（路透）

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

2023-12-14 21:36
「護照制度改革暨避免積案法案」(Passport System Reform and Backlog Prevention Act)13日在兩黨國會議員全面支持下，在眾院外交委員會(House Foreign Affairs Committee)通過表決。（美聯社）

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

2023-12-15 11:34
波士頓市長吳弭，13日對誤發市府聖誕派對只限少數族裔市議員參加一事，表示誤發是「無心之過」。圖為吳弭接受世界日報專訪。（記者何卓賢／攝影）

波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭引議「種族隔離」

2023-12-13 23:16
全球報復性消費熱潮逐漸降溫，今年精品產業成長率恐縮水。圖為普拉達門市。（路透）

全球「報復性消費」退場 奢侈品爆庫存危機

2023-12-10 01:16
知名研究中國問題學者李成結束旅美，轉赴香港做研究。圖為李成2016年出席首屆美國華人大會。（中新社）

華裔學者離美 感嘆決策層不信任、「知中派」被邊緣化

2023-12-10 20:33
華爾街日報社論指出，如果烏克蘭變得像越南一樣失敗，拜登總統與共和黨都有責任。圖為拜登(前)與烏克蘭總統澤倫斯基12日準備進行記者會。(Getty Images)

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

2023-12-14 10:55

超人氣

更多 >
鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億
吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案

吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案
配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知

配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知
護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天
傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅