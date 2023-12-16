新公民入籍儀式 梅蘭妮亞罕見現身 分享成為公民經過

前第一夫人梅蘭妮亞15日罕見露臉主持公民入籍儀式，並與入籍的公民合影。正在競選總統的川普，一再揚言當選後對移民政策會更加強硬。（美聯社）

前第一夫人梅蘭妮亞 ·川普 15日參加在國家檔案館(National Archives)舉行的新公民入籍儀式並發表談話；難得公開露面的梅蘭妮亞對這批「新美國人」講述了她成為美國公民 的經過，並強調捍衛自由的重要性以及身為美國公民所肩負的重責大任。

梅蘭妮亞出生於斯洛維尼亞(斯洛文尼亞)，是美國至今唯一歸化入籍的第一夫人；她在儀式上講述自己取得公民身分的經過，從她在紐約擔任模特兒取得工作簽證起展開移民歷程。

梅蘭妮亞公開露面極為罕見，更何況是參加入籍儀式；她曾表示支持丈夫競選，但在川普尋求2024年共和黨提名過程中尚未參加輔選活動。兩周前她曾到喬治亞州，參加前總統卡特夫人羅莎琳‧卡特(Rosalynn Carter)的喪禮。

這場入籍儀式舉辦地點是儲存白宮文件的國家檔案館，令人聯想到川普卸任時將大量文件帶回佛州自家。

據國家檔案館向聯邦調查局提交的文件，2022年1月從川普佛羅里達州家中搜到15箱裝有數十份機密標示的文件，導致川普遭到37項不當處理機密文件罪名起訴，包括保留機密資訊和妨礙司法公正。

雖川普律師團隊盡可能爭取將審判延至明年11月總統大選後舉行，但目前已排定2024年5月20日開庭。

梅蘭妮亞以自身的入籍經驗，說明自由的可貴。（美聯社）

梅蘭妮亞在15日入籍儀式上表示，成為美國公民須承擔很大責任，要積極參與民主進程並捍衛自由。

川普最近在競選活動中承諾，一旦贏得2024年大選將恢復強硬的移民政策。川普希望恢復並擴大高度爭議性的旅行禁令，鎖定七個穆斯林為主的國家；對移民展開新的意識形態篩檢；並打算在上任第一天簽署行政命令終止憲法賦予的出生公民權(birthright citizenship)，僅允許父母至少一人是美國公民或合法永久居民的兒童獲美國護照、社安碼等福利。

15日的儀式上，有來自25國的25人宣誓成為美國公民，並分別與梅蘭妮亞合照。

來源：CNN