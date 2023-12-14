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美中軍事對話 明年可望恢復 五角大廈已提案給北京

記者張文馨／華盛頓報導
美中正在安排資深軍事官員互動，美方希望參謀首長聯席會議主席布朗(圖)能與中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立先接觸。(美聯社、解放軍報)
美中正在安排資深軍事官員互動，美方希望參謀首長聯席會議主席布朗(圖)能與中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立先接觸。(美聯社、解放軍報)

美國總統拜登與中國國家主席習近平在舊金山會晤迄今，將滿一個月，美中恢復軍事溝通的進展牛步。英國金融時報(Financial Times)報導，在拜習會之前，美國國防部負責中國事務的副助理部長切斯(Michael Chase)曾會晤中國駐美國防武官劉展；此外，美中官員正在安排明年度雙邊往來的計畫。

北京當局去年因不滿時任聯邦眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣，宣布切斷對美軍事溝通管道。

金融時報報導，切斯今年2月訪問台灣後，他與解放軍的溝通管道也受影響，他未再與劉展見面，直到拜習會之前；該報分析，兩人的會晤象徵中斷超過一年的美中軍事溝通管道取得若干進展。

上月15日的拜習會，談定要建立元首熱線與恢復軍事溝通管道，但白宮上周稱，到目前為止沒進展，與中方新防長還沒有確定有關，呼籲北京先恢復資深官員和戰區司令的溝通管道。

金融時報引述知情人士說法報導，美中正在安排一系列雙邊資深軍事官員明年互動，五角大廈已將相關草案提給北京。

這些安排是否可以順利進行，金融時報報導，知情人士擔憂官僚作業會花點時間。此外，中國還沒有宣布新的國防部長，也讓情況變得複雜。

部分美國官員則希望，讓9月接任美國參謀首長聯席會議主席的空軍上將布朗(CQ Brown Jr.)先和中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立通上電話；美方也希望安排美軍印太司令阿基里諾(John Aquilino)能與中方對口官員對話，阿基里諾已試了近三年。

根據美國國家廣播公司新聞網(NBC)報導，9月接任美國參謀首長聯席會議主席的布朗致函給劉振立，迄今未獲回應。

美國國防官員告訴金融時報，並非希望事情一夜之間成真，而是要確保國防與軍事領袖們能有實質性對話；美中官員定期溝通此事，這些協調正私下進行，美國希望能審慎處理，把事情做好。

美中正在安排資深軍事官員互動，美方希望參謀首長聯席會議主席布朗能與中共中央軍委聯...
美中正在安排資深軍事官員互動，美方希望參謀首長聯席會議主席布朗能與中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立(圖)先接觸。(美聯社、解放軍報)

拜習會 國防部 拜登

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