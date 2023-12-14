美中軍事對話 明年可望恢復 五角大廈已提案給北京

美中正在安排資深軍事官員互動，美方希望參謀首長聯席會議主席布朗(圖)能與中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立先接觸。(美聯社、解放軍報)

美國總統拜登 與中國國家主席習近平在舊金山會晤迄今，將滿一個月，美中恢復軍事溝通的進展牛步。英國金融時報(Financial Times)報導，在拜習會 之前，美國國防部 負責中國事務的副助理部長切斯(Michael Chase)曾會晤中國駐美國防武官劉展；此外，美中官員正在安排明年度雙邊往來的計畫。

北京當局去年因不滿時任聯邦眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣，宣布切斷對美軍事溝通管道。

金融時報報導，切斯今年2月訪問台灣後，他與解放軍的溝通管道也受影響，他未再與劉展見面，直到拜習會之前；該報分析，兩人的會晤象徵中斷超過一年的美中軍事溝通管道取得若干進展。

上月15日的拜習會，談定要建立元首熱線與恢復軍事溝通管道，但白宮上周稱，到目前為止沒進展，與中方新防長還沒有確定有關，呼籲北京先恢復資深官員和戰區司令的溝通管道。

金融時報引述知情人士說法報導，美中正在安排一系列雙邊資深軍事官員明年互動，五角大廈已將相關草案提給北京。

這些安排是否可以順利進行，金融時報報導，知情人士擔憂官僚作業會花點時間。此外，中國還沒有宣布新的國防部長，也讓情況變得複雜。

部分美國官員則希望，讓9月接任美國參謀首長聯席會議主席的空軍上將布朗(CQ Brown Jr.)先和中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立通上電話；美方也希望安排美軍印太司令阿基里諾(John Aquilino)能與中方對口官員對話，阿基里諾已試了近三年。

根據美國國家廣播公司新聞網(NBC)報導，9月接任美國參謀首長聯席會議主席的布朗致函給劉振立，迄今未獲回應。