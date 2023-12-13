COP28直擊／峰會通過決議：能源轉型 脫離化石燃料

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）經過「加班」一天後，終於在今天落幕。（特派記者林奐成／攝影）

聯合國 氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）經過「加班」一天後，終於在今天落幕。198國談判代表針對決議達成共識，承諾「進行能源系統轉型，脫離化石燃料」，並以公正有序的態度，在這關鍵10年加速行動，以利在2050年前達到淨零。這是氣候峰會 史上，首次在決議明確提到化石燃料。

這份決議並未包含歐美國家期待的「逐步淘汰化石燃料」（phasing out fossil fuels），而是採用較為中性的「轉型」字眼（transitioning），去處理棘手的化石燃料議題。此外，決議也認可全球碳排放將會在2025年前達到高峰，並承諾淘汰「無效率的化石燃料補貼」。

峰會原定12日結束，但因第一份決議草案未納入「逐步淘汰化石燃料」，引發歐美等國不滿，最終決議難產而延會。今日凌晨，會議主席賈比爾（Sultan Al Jaber）先與各國代表私下磋商，接著公布第二份決議草案並召開全體大會。

賈比爾在大會宣布，這份「全球盤點決議」已獲得無異議的採納，堪稱是歷史性的包裹方案，有助於加速氣候行動，現場爆出熱烈掌聲。他表示，各國代表應該為達成歷史成就而感到驕傲，「我們對全球盤點做出全面回應，制定了強力的行動計劃，讓控制攝氏1.5度升溫保有可能性」。

賈比爾說，這是峰會史上第一次提到甲烷與減量，也是首次有最終協定納入關於化石燃料的文字，堪稱是「阿拉伯聯合大公國共識」（UAE consensus）。但他強調，這份協定必須付諸行動，「我們不能光說不練，如果我們團結，就可以對我們的未來產生深遠影響」。

根據太平洋島嶼氣候行動網絡（Pacific Islands Climate Action Network）調查統計，今年共有超過127個國家支持「逐步淘汰化石燃料」，較去年僅80國大幅增加，顯示支持聲浪越來越高。

然而，石油 輸出國家組織（OPEC）和中印等國，皆反對將「逐步淘汰化石燃料」寫入決議，其中又以全球第二大產油國沙烏地阿拉伯最為反對，因此導致起初的談判陷入僵局。