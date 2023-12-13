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以色列嚴拒 戰後加薩交給巴勒斯坦治理

編譯潘勛／綜合12日電

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)12日重申拒絕以哈戰爭結束後，加薩地區交由巴勒斯坦當局治理的構想，形同拒絕美國總統拜登的建議；內唐亞胡表示，不打算重蹈1993年「奧斯陸協定」(Oslo Accords)覆轍，既不讓哈瑪斯也不讓巴勒斯坦「法塔」(Fatah)派系治理加薩，而且以國不盡然聽令於華府。

內唐亞胡：看法與拜登有諸多差異

路透(Reuters)報導，以色列就摧毀巴人武裝組織哈瑪斯(Hamas)、營救遭哈瑪斯劫走人質等目標，享盡美方協助；但戰爭結束後，內唐亞胡表示，自己看法與拜登有諸多差異。

內唐亞胡表示要澄清自己立場，他不容以國重犯奧斯陸的錯誤，但不願說明自己指的是什麼。奧斯陸協議讓巴勒斯坦人在西岸及加薩兩地建立有限的自治權。內唐亞胡長期以來抨擊該協議。

巴勒斯坦解放組織(PLO)執行委員會秘書長謝赫(Hussein Al Sheikh)回應內唐亞胡發言說，內唐亞胡這是把奧斯陸協定等同成10月7日哈瑪斯攻擊以色列，用來替自己開戰攻擊所有巴勒斯坦人找理由，巴人想對內唐亞胡說，在內唐亞胡由哲寧(Jenin)到拉法(Rafah)，用坦克輾壓、掃平巴人城市、村莊及難民營時，奧斯陸協定已死。

華爾街日報(WSJ)報導，內唐亞胡的發言，盡顯他與拜登對戰後如何治理加薩，看法差異很大。拜登在華府一場募款會上，對戰爭爆發以來內唐亞胡政府放出最嚴重講話，說不讓巴人自治政府接管加薩，只會阻撓政治、經濟及安全等方面的進展，不讓有別於以國的巴勒斯坦建國；而拜登認為，巴人建國才是以巴衝突的長期解方。

內唐亞胡表示，以國軍民犧牲慘重之後，他不容教育、支持、金援恐怖活動的巴人自治政府進入加薩。

以色列對戰後由誰取代哈瑪斯治理加薩，立場並不清楚，要等明年選舉結束，看內唐亞胡能否繼續出任以國總理。

內唐亞胡12日拒絕由巴人自治政府管理加薩，也是想鞏固自己搖搖欲墜的國內支持度；以國政情分析家表示，目前出現呼籲內唐亞胡下台的聲浪，說他既未能防範哈瑪斯的攻擊，危機爆發初期也處理笨拙。

加薩 拜登 巴勒斯坦

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