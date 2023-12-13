拜登促以節制 公開點名內唐亞胡政府須改變

聯合國大會12日通過要求以色列立即停火的決議，美國仍然投下反對票，但該決議沒有約束力。圖為拜登（左）10月與內唐亞胡(右)會談。（美聯社）

聯合國大會12日傍晚通過不具約束力的決議，要求加薩地區基於人道主義立即停火，儘管美國仍然投票反對此措施，但拜登 總統已公開警告以色列 節制，勿再濫殺無辜；該決議通過前，拜登在華府表示，「以色列因無差別轟炸平民，正失去國際支持」；拜登認為，巴勒斯坦 人建國才是以巴衝突的長期解方。

聯合國通過要求停火決議 美否決

路透報導，在聯合國官員就加薩人道危機不斷發出強烈警告後，聯合國大會通過要求停火決議；總計193個成員國中，有153國投下贊成票，23國棄權，美國和以色列認為停火只對被美國歸為恐怖組織的哈瑪斯(Hamas)有利，與其他八國投票反對。

此決議不具約束力，但具政治影響力，反映了全球對以哈戰爭的看法。美國上周在由15個成員國組成的聯合國安理會中，否決了類似呼籲。

巴勒斯坦自治政府(Palestinian Authority)對此決議表示歡迎，並敦促各國向以色列施壓，要求停火；哈瑪斯流亡領導層人士雷希克(Izzat El-Reshiq) 則透過Telegram聲明回應，稱以色列應該「停止對我們人民的侵略、種族滅絕和種族清洗」。

據加薩衛生部稱，自10月7日以來，以色列為剷除巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織哈瑪斯，已造成至少1萬8205名巴勒斯坦人死亡。

在決議通過前，拜登在華府舉行的一項競選募款活動中表示，「以色列現在有包括美國和歐盟在內的世界大多數國家支持，但他們正在因為無差別轟炸而失去支持。」

拜登還表示，以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)需改變其強硬派政府，最終以色列「不能對獨立的巴勒斯坦國說不」。

拜登將與美國人質家屬首度會面

與此同時，拜登13日已計畫在白宮與遭哈瑪斯劫持的美國人質家屬首度會面；紐約時報指出，白宮官員證實了這次會議。10月7日加蕯攻擊發生一周後，總統曾與人質家屬視訊通話。

11月加薩地區暫時停火一周期間，哈瑪斯釋放了約240名人質中的100名人質，其餘人質家屬一再向美國施壓，要求暫時停火，讓以色列透過談判釋放被扣押的親人。拜登政府官員表示，之前有數名人質獲釋，目前仍有約八名人質有美國公民身分。