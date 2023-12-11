泰勒絲今年巡演票房破10億全球第1 明年可望再賺10億

泰勒絲的「時代巡迴演唱會」票房驚人。（美聯社）

剛獲選「時代雜誌」(Time Magazine)年度風雲人物的流行音樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)，又創下了一項輝煌新紀錄。根據音樂產業雜誌Pollstar在9日公布的2023年全球演唱會排行榜，泰勒絲的「時代巡迴演唱會」(Eras Tour)票房已破10億元大關，是全球首個突破10億元大關的巡演。

美聯社報導，Pollstar統整2022年11月17日至2023年11月15日票房報告、場館容量估計等數據發現，泰勒絲不僅是全球和北美巡演票房第一名，她在60個巡演日期總計售出435萬張門票，收入高達10億4000萬元。

此外，Eras Tour還累積了約2億元周邊商品銷售額；據此次巡演改編的演唱會電影「泰勒絲：時代巡迴」(Taylor Swift: The Eras Tour)，據報票房已累積約2億5000萬元，也是所有演唱會電影票房最高者。

Pollstar預測，天之嬌女泰勒絲2024年將繼續輝煌下去。她仍在進行中的巡迴演唱會預計明年將再次破10億元票房，這表示她整個巡演期間收入可望突破20億元大關。

與此同時，2023年這一年，對全球和北美地區音樂會票房來說，也是具里程碑意義的一年。全球年度排名百大巡迴演唱會收入比去年增長46%，達91億7000萬元；2022年收入為62億8000萬元。北美地區巡演票房收入從去年的47億7000萬元，躍升至66億3000萬元。

Pollstar指出，2023年全球巡演票房排名緊跟泰勒絲之後的明星依序是：碧昂絲 (Beyoncé)、布魯斯史賓斯汀(Bruce Springsteen)和他的東街樂團(E Street Band)、英國酷玩樂團(Coldplay)、英國歌手哈利 史泰爾斯(Harry Styles)等等。