COP28直擊／盼「飛過台灣上空」 綠能飛行家皮卡德：將造氫能飛機環球一周

瑞士飛行家、潔淨科技倡議者皮卡德，在聯合國第28屆氣候峰會接受本報記者專訪。（特派記者林奐成／攝影）

「我正在打造一架氫能飛機，要在2026年展開環球飛行！」瑞士飛行家、潔淨科技倡議者皮卡德（Bertrand Piccard），今天在聯合國 第28屆氣候峰會 （COP28）接受本報記者專訪時，自信地發出豪語。

長期倡導氣候議題的皮卡德，2016年駕駛太陽能飛機「陽光動力二號」（Solar Impulse 2）環球一周，完成史上首次純太陽能飛機環球的創舉。現在，他要進一步挑戰氫能飛機環球。

「我們必須證明，沒有事情是不可能的」，他透露，目前還在初步建造氫能飛機的階段，預計明年2月正式對外宣布計畫並公布飛機設計圖。他未透露更多細節，但語氣堅定地說：「這會是一次不中途停留、不更換燃料的飛行，希望飛過台灣上空！」

曾來過台灣的皮卡德還說，他會努力證明上述環球飛行是可行的，如果有任何台灣企業，對氫能或電子方面的合作有興趣，他都非常歡迎。

皮卡德同時是「陽光動力基金會」（Solar Impulse Foundation）創辦人兼董事長，該基金會已成功辨別出超過1600個「潔淨經濟成長的有效率解決方案」，涵蓋工業、水資源、能源、廢棄物等面向，提供市場作為參考，利用能夠實際獲利的方案來保護環境。

以水資源為例，他們有淨水和回收水的方案、小型水力發電設施，也有利用農業廢棄物來製造沼氣的計畫，甚至回收混凝土，「充滿各種可能性」。

他強調：「廢棄物處理就是循環經濟的解方，它也可以創造更多工作機會、獲利並保護環境。當今世界變得很沒有效率，舊的系統已過時，平白浪費許多能源。」

本屆峰會聚焦談判國能否「削減化石燃料」，皮卡德對此指出，當今世界要達到減碳 ，最重要的是「有效率地利用資源」，也就是要在減少資源與能源消耗的情況下去達到目標，「如果我們能有效率的利用能源，來降低對於能源的需求，那就能夠減少化石燃料的消耗」。

皮卡德進一步解釋，就算產油國家不同意減少產量，一旦化石燃料的需求下降，產油國家仍會被迫減產，「全球應該盡其所能地建造再生能源，和提高能源使用效率，這才是我們該做的事」。