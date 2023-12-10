烏克蘭戰費枯竭 白宮：拜登邀澤倫斯基再訪

圖為總統拜登（右）9月21日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（左）會談。澤倫斯基二度訪美，感受到熱情已經降溫。（歐新社）

白宮 發言人表示，總統拜登 已經邀請烏克蘭 總統澤倫斯基於12日訪問白宮。美國政府要求的援烏案遭國會擋下後，拜登對處境艱難的基輔展現「堅定不移的承諾」。

法新社報導，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天在聲明中表示，在基輔抵抗莫斯科侵略之際，兩位領導人「將會就烏克蘭的迫切需要進行商討」，「值此關鍵時刻」美國的持續支持「至關重要」。

烏克蘭總統府在聲明中指出，這項訪問將會聚焦於諸如「烏克蘭和美國進一步國防合作，特別是透過武器生產和防空系統方面的共同計畫，以及兩國未來數年的協調工作」等重大議題。

由於包裹方案排除保守派要求的移民改革措施，美國共和黨籍聯邦參議員上週擋下主要用於緊急援助烏克蘭和以色列的1060億美元方案，對澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）形成打擊。

這讓敦促國會議員批准這項資金的拜登嚐到嚴重挫敗。拜登警告國會，就算俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在烏克蘭獲得勝利，他也不會罷手，甚至會攻擊北大西洋公約組織（NATO）國家。

白宮強調，拜登和澤倫斯基於「俄羅斯以飛彈和無人機升高對烏克蘭襲擊」的關鍵時刻進行這項會晤。