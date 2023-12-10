我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世

楊丞琳失言挨轟道歉 遭投訴…中國官方出手了

烏克蘭戰費枯竭 白宮：拜登邀澤倫斯基再訪

中央社／華盛頓10日綜合外電報導
圖為總統拜登（右）9月21日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（左）會談。澤倫斯基二度訪美，感受到熱情已經降溫。（歐新社）
圖為總統拜登（右）9月21日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（左）會談。澤倫斯基二度訪美，感受到熱情已經降溫。（歐新社）

白宮發言人表示，總統拜登已經邀請烏克蘭總統澤倫斯基於12日訪問白宮。美國政府要求的援烏案遭國會擋下後，拜登對處境艱難的基輔展現「堅定不移的承諾」。

法新社報導，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天在聲明中表示，在基輔抵抗莫斯科侵略之際，兩位領導人「將會就烏克蘭的迫切需要進行商討」，「值此關鍵時刻」美國的持續支持「至關重要」。

烏克蘭總統府在聲明中指出，這項訪問將會聚焦於諸如「烏克蘭和美國進一步國防合作，特別是透過武器生產和防空系統方面的共同計畫，以及兩國未來數年的協調工作」等重大議題。

由於包裹方案排除保守派要求的移民改革措施，美國共和黨籍聯邦參議員上週擋下主要用於緊急援助烏克蘭和以色列的1060億美元方案，對澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）形成打擊。

這讓敦促國會議員批准這項資金的拜登嚐到嚴重挫敗。拜登警告國會，就算俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在烏克蘭獲得勝利，他也不會罷手，甚至會攻擊北大西洋公約組織（NATO）國家。

白宮強調，拜登和澤倫斯基於「俄羅斯以飛彈和無人機升高對烏克蘭襲擊」的關鍵時刻進行這項會晤。

烏克蘭 拜登 白宮

上一則

內唐亞胡向哈瑪斯分子喊話：投降吧 別為這種領導人捐軀

延伸閱讀

別送聖誕禮物給普亭 烏克蘭第一夫人籲西方：再無金援將有致命危險

別送聖誕禮物給普亭 烏克蘭第一夫人籲西方：再無金援將有致命危險
電動車須占新車67%？ 眾院否決拜登案

電動車須占新車67%？ 眾院否決拜登案
比川普穩定、比拜登親商 企業家改挺海理參選

比川普穩定、比拜登親商 企業家改挺海理參選
拜登周末南加州趕場 好萊塢名流熱情捐款

拜登周末南加州趕場 好萊塢名流熱情捐款

熱門新聞

美國生活費高昂，年輕人買不起房子，讓愈來愈多的國人不再相信「美國夢」，甚至移居到生活費低的其他國家。（路透）

生活開銷大 買不起房…許多公民遠走他鄉 到海外才能實現美國夢

2023-12-05 14:52
圖為今年5月從哥倫比亞通過「達連隘口」，一路跋渉，最後到達巴拿馬下奇基托邊界的中國人，接受邊警盤訊，目的地是美國。(美聯社)

逃避習治理… 中國「走線人」大增 他喊：在美才活得像人

2023-12-04 21:36
南佛州大學化學系博士生李旭明涉嫌在鄰居門口放毒，已被遞解回中國。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

南佛州大學博士生投毒鄰居遣返中國 若回美就會被抓

2023-12-07 12:34
環保署的提議表示，無論自來水或其他飲用水樣本中的鉛含量如何，水管必須在10年內更換。（Pexels）

快看世界／為了下一代 目標十年內更換數百萬鉛水管

2023-12-04 16:57
前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)。（路透）

海理社安金、紅藍卡改革政見獲共和黨重量級金主認可

2023-12-05 11:40
國務院發言人米勒。(美聯社)

美：休戰協議破裂 因哈瑪斯憂女性人質獲釋後揭露遭遇

2023-12-05 09:28

超人氣

更多 >
一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛
情色網紅自爆每天「床戰」16男 回頭客通常是老男人

情色網紅自爆每天「床戰」16男 回頭客通常是老男人
徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異

徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異
徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人

徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人
預言徐若瑄離婚成真 他認為撐不過3年的還有這一對

預言徐若瑄離婚成真 他認為撐不過3年的還有這一對