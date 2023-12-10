3藤校校長眾院作證 證詞皆由紐約著名律師事務所準備

賓大校長馬季爾5日在眾院教育與工作力委員會上做證有關處理校園內反猶太言論之事，遭到批評，9日宣布辭職。(美聯社)

哈佛大學、賓州大學與麻省理工學院三所學府的校長6日出席眾議院教育委員會聽證，就校園內的反猶太 主義趨勢接受質詢，因為三所大學都傳出學生號召對猶太人展開種族滅絕，但三位校長作證時言辭閃爍，當場引發眾議員不滿，後來還引起多方批評。

紐約時報9日報導，兩名知情人士透露，三名校長措辭謹慎但避重就輕的回答，都是由紐約著名律師事務所WilmerHale預先排練。三所大學不約而同聘請這家國際知名律師事務所應對聽證，律師事務所特別成立單獨團隊幫每位校長做準備。

作證當天，哈佛校長蓋伊(Claudine Gay)及賓大 校長馬季爾(Liz Magill)分別與WilmerHale團隊到國會，律師團隊更坐在前排，包括負責國會調查和危機管理的達庫尼亞(Alyssa DaCunha)，負責訴訟及爭議部門的埃爾斯沃斯(Felicia Ellsworth)。麻省理工校長科恩布魯斯(Sally Kornbluth)雖無律師團隊陪同，但事前已準備好各種答案。

紐約州共和黨議員斯特法尼克(Elise Stefanik)在聽證會上詢問三位校長「號召種族滅絕猶太人，是否違反校方與霸凌及騷擾有關行為準則或規定？」但三人都迴避直接回答，只說要看具體情況。

三位大學校長一直被質疑對抗反猶主義不力，校方未盡責任保護猶太學生，今次聽證會更因證詞模糊引起眾怒。斯特凡尼克發聲明表示不滿之餘，更宣布會對三校正式展開國會調查。賓大一名主要捐款人揚言撤回1億元的捐贈。

有法律專家認為，準備到國會作證需要將法律責任與政治常識相結合，律師通常給作證的人提供法律建議，但也要考慮聽證會上可能出現的爆炸性問題，因為隨時會成為頭條新聞，這就需要作證者臨場的應變能力。

柏克萊加州大學 法學院教授所羅門(Steven Davidoff Solomon)說，三位校長今次作證似是在法庭上回答，但他們的責任「不是給出法律答案，而是提供大學的願景。」

WilmerHale律師事務所對此拒絕置評。