3藤校校長眾院作證 證詞皆由紐約著名律師事務所準備
哈佛大學、賓州大學與麻省理工學院三所學府的校長6日出席眾議院教育委員會聽證，就校園內的反猶太主義趨勢接受質詢，因為三所大學都傳出學生號召對猶太人展開種族滅絕，但三位校長作證時言辭閃爍，當場引發眾議員不滿，後來還引起多方批評。
紐約時報9日報導，兩名知情人士透露，三名校長措辭謹慎但避重就輕的回答，都是由紐約著名律師事務所WilmerHale預先排練。三所大學不約而同聘請這家國際知名律師事務所應對聽證，律師事務所特別成立單獨團隊幫每位校長做準備。
作證當天，哈佛校長蓋伊(Claudine Gay)及賓大校長馬季爾(Liz Magill)分別與WilmerHale團隊到國會，律師團隊更坐在前排，包括負責國會調查和危機管理的達庫尼亞(Alyssa DaCunha)，負責訴訟及爭議部門的埃爾斯沃斯(Felicia Ellsworth)。麻省理工校長科恩布魯斯(Sally Kornbluth)雖無律師團隊陪同，但事前已準備好各種答案。
紐約州共和黨議員斯特法尼克(Elise Stefanik)在聽證會上詢問三位校長「號召種族滅絕猶太人，是否違反校方與霸凌及騷擾有關行為準則或規定？」但三人都迴避直接回答，只說要看具體情況。
三位大學校長一直被質疑對抗反猶主義不力，校方未盡責任保護猶太學生，今次聽證會更因證詞模糊引起眾怒。斯特凡尼克發聲明表示不滿之餘，更宣布會對三校正式展開國會調查。賓大一名主要捐款人揚言撤回1億元的捐贈。
有法律專家認為，準備到國會作證需要將法律責任與政治常識相結合，律師通常給作證的人提供法律建議，但也要考慮聽證會上可能出現的爆炸性問題，因為隨時會成為頭條新聞，這就需要作證者臨場的應變能力。
柏克萊加州大學法學院教授所羅門(Steven Davidoff Solomon)說，三位校長今次作證似是在法庭上回答，但他們的責任「不是給出法律答案，而是提供大學的願景。」
WilmerHale律師事務所對此拒絕置評。
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