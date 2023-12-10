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眾院聽證稱殺猶太言論受憲法保護 賓大校長挨轟辭職

編譯潘勛／綜合9日電
賓州大學校長馬季爾(右)與哈佛大學校長蓋伊，5日在眾院出席有關校園內反猶太言論等處理措施，發言內容遭到眾議員批評。馬季爾9日宣布辭職。(美聯社)
賓州大學校長馬季爾(右)與哈佛大學校長蓋伊，5日在眾院出席有關校園內反猶太言論等處理措施，發言內容遭到眾議員批評。馬季爾9日宣布辭職。(美聯社)

賓州大學校長馬季爾(Liz Magill)5日才在眾院聽證會上表示校園出現殺猶太言論，認為屬憲法保護，未違反賓大行為準則，結果引發巨大爭議；在校友金主及各界撻伐下，馬季爾9日宣布辭職；過沒多久，賓大董事會主席柏克(Scott Bok)也宣布辭職；哈佛、麻省理工、賓大三所常春藤聯盟名校校長5日在聽證會上回應如法匠，目前遭國會議員及各方猛烈抨擊。

因為10月7日爆發以哈之戰，以色列邊逾千平民遭到哈瑪斯殘忍殺害，出現猶太人被再屠殺之說，各方爭議。美國高等院校校園內學生組織在言論自由保護下，紛紛表達看法，各大學校園內爭議示威行動，日有多起，師生之間也有爭議，猶太裔學生表示擔心上課受到攻擊。國會眾院共和黨5日舉行聽證，邀請哈佛、賓州大學、麻省理工等三位校校長到華府接受主要是共和黨眾議員的質詢，共和黨認為各校處理不當，未盡保護猶裔學生之責。三位校長的證辭隨即引發風波，出現要求三位校長辭職之聲。

美聯社9日報導，馬季爾宣布請辭的聲明，直到9日傍晚才宣布；她出任常春藤名校賓大校長才第二年。

她在聲明中表示，她仍將在該校凱里法學院(Carey Law School)擔任有終身職的教師，同時擔任看守校長到校方任命代理校長為止。

眾院舉辦聽證會，討論大學校園出現殺盡猶太人的言論，馬季爾與哈佛、麻省理工學院校長聯袂出席。被問到此一命題時，馬季爾表示那種放話雖可恨，但仍受憲法言論自由權，受校方保護。此言一出外界譁然，呼籲她辭職的聲浪排山倒海。

全球反猶太主義高漲，以色列加強進攻加薩走廊引發反彈，全美大學院校未能保護猶太裔學生已受到譴責。三所大學校長被叫到眾院聽證會，但他們律師般的回答令反對方新仇舊恨一起爆發。

華爾街日報報導，馬季爾的辭職信由校董會發布後不久，校董會主席柏克(Scott L. Bok)也遞出辭呈，且立即生效。

柏克發電郵表示，在國會委員會強勢逼問五個小時之後，前校長馬季爾上周犯了很不幸的錯誤舉動，可也與坐在她身旁的另兩位校長若符一致。接下來態勢很明朗，她的位子不保，她與柏克同時決定，現在該是她辭職的時候。

賓大商學院顧問委員會、校友、金主及國會議員近日廣泛呼籲馬季爾及柏克下台。該校猶太裔學生表示，以哈戰爭10月爆發以來，支持巴勒斯坦的集會四起，他們在校園感覺性命有虞，全國其他大學猶太裔學生也這麼覺得。

哈佛大學校長蓋伊(Claudine Gay)5日在聽證會上表示，哈佛校園裡出現殺光猶太人的聲音，「由背景來看」只構成騷擾而已。

蓋伊後來受訪時表示，為自己言論道歉，但說自己卡在「政策及流程當中」。

共和黨聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)9日把砲火針對蓋伊，她上社媒X(前身推特)貼文寫道，「不對，蓋伊博士。妳取得機會說出真心話。而妳也說了」、「我問了妳17次，妳也在宣誓下說了真心話17次」。

猶太 賓大 眾院

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