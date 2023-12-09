OPEC祕書長致函OPEC+成員國 聯手抵制COP28化石燃料提案

圖為石油輸出國家組織（OPEC）官方標識。（路透）

綜合路透、法新社及紐約時報8日報導，石油 輸出國家組織（OPEC）6日由其祕書長蓋斯署名致函石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+），呼籲這23國在聯合國 氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）談判時，否決協議文本中任何針對化石燃料、而非溫室氣體排放量的提案。

鑒於COP28與會國正考慮通過逐步淘汰化石燃料的條文，蓋斯在信中對各產油國示警說，COP28衝化石燃料而來的壓力愈來愈大，相關計畫是具政治動機的活動，欲打擊產油富國，將危及會員國人民的繁榮與未來，無法接受。

蓋斯還說，反對化石燃料的壓力既過度又不符合比例原則，似已達到釀成不可逆後果的轉捩點，呼籲會員國抵制將影響持續生產及銷售化石燃料的協議內容和方案。他並指稱，OPEC+國家嚴肅看待氣候變遷 ，至今在氣候行動的成績有目共睹。

該信由路透最先披露並獲3位消息人士證實其真實性，致函對象為OPEC13國，加上俄羅斯等OPEC+10國的最高部長。OPEC對此聲明，對會員國的官方通訊不予置評，但將持續向會員國及其夥伴提供建議。

蓋斯此信針對甫於5日公布COP28最終協議草案，該草案已於8日更新，其中提出多種選項，例如根據最可靠的科學資料逐步淘汰化石燃料，以及逐步淘汰未經碳捕捉等相關技術減排的化石燃料，但也包括隻字不提淘汰化石燃料的選項。

距離COP28敲定協議的預定期限（12日）已進入倒數，而美國等國正希望轉型遠離化石燃料，此信一出預料催化各國在這項爭議議題的交鋒。由於聯合國規定，COP28達成的協議均必須獲全體無異議支持，即198個與會國中的任1國皆有辦法阻撓協議，故此信極具影響力。