英保健署研究：逾50歲乳癌倖存者 無須年檢X光

研究顯示，50歲以上的乳癌治療者，不需要再每年做X光檢查。（美聯社）

美聯社報導，包括美國在內的絕大多數國家通常建議乳癌倖存者每年進行一次乳房X光檢查，不過由英國「國民保健署」(National Health Service，NHS)贊助的最新研究發現，其實沒有必要終生每年接受X光檢查。

該研究主持人、英國華威大學(University of Warwick)珍娜·鄧恩(Janet Dunn)8日在聖安東尼奧乳腺癌研討會(San Antonio Breast Cancer Symposium)上表示，儘管目前沒有確切證據證實女性何時可以減少每年一次的乳房X光檢查，不過50歲以上乳癌倖存者並不需要終生接受乳房X光檢查，「如果可以的話，讓女性可以盡早解除警報。」

該研究針對5200多名年齡逾50歲以上、接受過乳房切除手術的女性乳癌患者，追蹤其術後三年檢查情況，半數被隨機分配至每年接受乳房X光檢查組，另外一半則納入檢查頻率較少一組。

結果發現兩組的術後狀況良好，而且結果相似；連追蹤術後六年的檢查情況，兩組乳癌未復發率皆達95%，存活率也同為98%。

鄧恩強調該研究顯示乳癌患者術後三年，即無須過於頻繁接受乳房X光檢查，並強調其研究可能會改變英國做法，甚至「對全球帶來影響」。

不過年輕乳癌倖存者因為罹患較具侵略性的癌症 ，被該研究排除在外，同時雙側乳房均被切除的女性也不需要進行乳房X光檢查。

舊金山加州大學 (University of California, San Francisco)乳癌專家蘿拉·艾瑟曼(Laura Esserman)表示：「現在是我們採取個人化檢查的時候，不僅針對從未罹患乳癌的女性，也針對那些患有乳癌的女性。」

佛羅里達州坦帕市(Tampa)莫菲特癌症中心(Moffitt Cancer Center)醫師科琳·利奇(Corinne Leach)坦言這項研究確實重要，但仍需要更多證據才足以改變醫界作法；她說：「僅靠單一研究並不會改變指導方針，若這項研究促使更多研究人員投入的話，就有可能會帶來改變。」