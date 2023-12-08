我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

脫光加薩難民檢查？ 以色列軍方：恐怖分子重要據點

內華達大學槍案 兇嫌經濟窘困、應徵教職屢碰壁

「我是他罪行的產物…」惡醫冒充捐精者 愛達荷州母女提告

編譯廖振堯／綜合7日電
布莉安娜·海耶斯(中)2019年研究所畢業時與姊姊和母親莎朗·海耶斯合影。(美聯社)
布莉安娜·海耶斯(中)2019年研究所畢業時與姊姊和母親莎朗·海耶斯合影。(美聯社)

愛達荷州67歲婦女莎朗·海耶斯(Sharon Hayes)幾十年前苦於無法受孕，在1989年諮詢華盛頓州的婦產科醫生克萊普爾(David R. Claypool)尋找捐精者進行人工受孕，成功生下女兒布莉安娜·海耶斯(Brianna Hayes)，但布莉安娜去年發現親生父親並非匿名捐精者，而是克萊普爾本人，且她可能還有其他16個同父異母的兄弟姊妹，母女倆遂把克萊普爾告上法院。

美聯社報導，莎朗在訴狀中控訴克萊普爾謊稱會進行幾次諮詢療程，根據她選擇的特徵如頭髮和眼睛顏色來篩選捐精者，再進行健康及遺傳檢查，每次療程收取100元現金，宣稱錢會付給捐贈精子的大學或醫學院學生。

布莉安娜去年在基因檢測服務網站「23andMe」申請DNA測試，結果出爐後才揭發克萊普爾的惡行，且與她同地區中至少還有另外16個受害者。

她最初只是想檢查基因資訊，看看能否解釋健康方面的問題，像她童年時期患上白血病，但這種病不會出現在莎朗的家族中。

布莉安娜表示「我為我母親的經歷感到難過，而我是他罪行的產物…這一事實令人嫌惡。」她說母親一直在為真相大白而掙扎，「她感到非常內疚。我告訴她『妳透過所有適當的管道做了需要做的事情：妳只是想為人母、當個慈愛的母親。』」布莉安娜表示她從未見過克萊普爾本人，但她很高興認識那些同父異母的兄弟姊妹。

莎朗的律師厄莫拉(RJ Ermola)說，訴訟指控包括未取得患者同意而違反州醫療事故法，聲稱是捐精者精子卻計畫以自己的精子代替並收錢，違反州消費者保護法並涉詐欺。

克萊普爾已於2005年停止執業。

檢測 愛達荷州 華盛頓州

上一則

紐時：WeWork等破產 掀起新創公司倒閉潮

下一則

威州裁決174年的墮胎禁令無效 檢方提上訴

延伸閱讀

惡醫冒充捐精者 愛達荷州母女提告…「手足」恐超過16人

惡醫冒充捐精者 愛達荷州母女提告…「手足」恐超過16人
俄軍虐美公民 美提戰犯指控

俄軍虐美公民 美提戰犯指控
港警破獲毒倉 主犯是14歲少年 吸毒變販毒令人憂心

港警破獲毒倉 主犯是14歲少年 吸毒變販毒令人憂心
他偷偷捐精沒跟妻子說 20年後坦承「外面有小孩」讓妻好傷心

他偷偷捐精沒跟妻子說 20年後坦承「外面有小孩」讓妻好傷心

熱門新聞

美國生活費高昂，年輕人買不起房子，讓愈來愈多的國人不再相信「美國夢」，甚至移居到生活費低的其他國家。（路透）

生活開銷大 買不起房…許多公民遠走他鄉 到海外才能實現美國夢

2023-12-05 14:52
圖為今年5月從哥倫比亞通過「達連隘口」，一路跋渉，最後到達巴拿馬下奇基托邊界的中國人，接受邊警盤訊，目的地是美國。(美聯社)

逃避習治理… 中國「走線人」大增 他喊：在美才活得像人

2023-12-04 21:36
共和黨紐約州聯邦眾議員桑托斯遭23項罪名起訴，眾院1日將表決是否驅逐。（Getty Images）

眾院投票結果出爐 正式驅逐眾議員桑托斯

2023-12-01 11:10
中國呼吸疾病疫情持續延燒。(路透)

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

2023-12-01 22:31
表決通過驅逐共和黨紐約州聯邦眾議員桑托斯(George Santos)。（歐新社）

表決結果遭眾院驅逐 桑托斯嗆：「這地方去死吧」

2023-12-01 12:29
警方在全美各州屢破獲非法的大麻農場，不少是華人犯罪集團在背後經營。圖為奧克拉荷馬州的一處大麻農場。（本報資料照）

多州華人無證種大麻激增 遭爆中國黑幫經營

2023-12-01 15:22

超人氣

更多 >
秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關
內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命
美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡
處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜

處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜
忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員

忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員