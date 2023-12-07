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泰勒絲受訪憶當年遭打壓 暗批金卡戴珊、肯爺「垃圾」

記者胡玉立／綜合報導
肯爺與金卡戴珊這對夫婦在當前社媒與影視娛樂，享有眾多粉絲歌迷。圖為兩人2016年在紐約出席MTV音樂鄉錄影帶獎典禮。(美聯社)
肯爺與金卡戴珊這對夫婦在當前社媒與影視娛樂，享有眾多粉絲歌迷。圖為兩人2016年在紐約出席MTV音樂鄉錄影帶獎典禮。(美聯社)

被「時代」雜誌封為2023年「年度風雲人物」的流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)在「時代」專訪中，大吐苦水，重新掀起她與真人實境秀明星金卡戴珊(Kim Kardashian)及金卡戴珊前夫、饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特(Kanye West)之間的舊恨新仇。

現年33歲的泰勒絲抨擊金卡戴珊，稱自己遭對方「心理打壓」、「沉到最底」，最後被迫躲藏起來，不見外人；她並暗指金卡黛珊及「肯爺」等人是「垃圾」(trash)。

泰勒絲與「肯爺」的不和，早在2009年就浮出水面，當年出道不久的19歲泰勒絲風光拿下MTV音樂影片大獎(Video Music Awards)最佳女歌手影片獎，正在獲獎致辭之際，肯爺卻突然躍上舞台、搶走麥克風，說碧昂絲(Beyoncé)才是當年最出色女歌手，引起一陣嘩然。

2015年VMA大獎，已與金卡戴珊結婚的肯爺，在舞台上再次以言辭羞辱泰勒絲。

2016年肯爺在他熱門單曲的歌詞中提到泰勒絲，粗俗稱她為bxxch，影片中多場性涵意的鏡頭，淫穢不堪。泰勒絲聲稱自己並沒有同意肯爺用她做為歌中人物，當時引起大爭議。後來金卡戴珊力挺夫婿並公布與泰勒絲的「錄音電話」，金卡戴珊聲稱，泰勒絲曾同意讓肯爺把她寫入歌詞中。

如今，泰勒絲在「時代」專訪中回顧表示，那件事對她的打擊，就像是「職業生涯的死亡」，「毫無疑問，我的職涯被奪走了」。

泰勒絲說：「金卡戴珊在非法錄音電話中，(將我們的對話)做了剪輯，然後告訴所有人說我是騙子。」「我在心理上深深重挫。我搬到外國，一整年沒離開租處。我怕接電話。」「我推開生命中的大多數人，因為我不再信任任何人。我真的摔得非常非常重。」

泰勒絲2016年底開始與英國演員喬歐文(Joe Alwyn)約會，坊間盛傳她在倫敦租屋。那段時期她幾乎從公眾視野中消失。現在她說，她的消失和躲藏是卡戴珊和肯爺造成。她解釋道：「我以為那一刻的強烈反彈會對我餘生帶來負面影響。」

不過，接下來幾年，泰勒絲的歌手生涯不斷壯大，她的許多對手包括肯爺在內，都遭受重大挫敗。

泰勒絲說：「我學到一件事：我對任何事的反應，無論好事或壞事，都是繼續創作。」但她話鋒一轉，再次評論了金卡戴珊和肯爺等人說：「垃圾每次都會自行消失。」

圖為泰勒絲在2015年MTV年度盛會，頒發MTV音樂錄影帶大獎給肯爺(左)。此時...
圖為泰勒絲在2015年MTV年度盛會，頒發MTV音樂錄影帶大獎給肯爺(左)。此時的泰勒絲已是成功歌手，非吳下阿蒙。(美聯社)

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