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參議員塔伯維爾放棄阻三星軍官晉升 但仍會擋四星將領

編譯潘勛／綜合5日電
阿拉巴馬州共和黨籍聯邦參議員塔伯維爾5日鬆口，表示不再阻擋軍方高階將領升遷命令，對國防部軍中墮胎政策有限讓步。(美聯社)
阿拉巴馬州共和黨籍聯邦參議員塔伯維爾5日鬆口，表示不再阻擋軍方高階將領升遷命令，對國防部軍中墮胎政策有限讓步。(美聯社)

共和黨籍聯邦參議員塔伯維爾(Tommy Tuberville，阿拉巴馬州)5日宣布，不再阻撓三星以下軍官升職，但仍阻擋11名四星將領的同意案；塔伯維爾以抗議國防部補助墮胎及其旅費為由，卡住軍方人事晉升案近10個月，約400名高階軍官及其家庭受到影響，五角大廈表示，塔伯維爾的舉動已危及國家安全。

路透(Reuters)報導，塔伯維爾宣布後不久，參院多數黨領袖舒默一口氣把數百件軍方人事案提到院會，因為沒有反對，便悉數通過。舒默表示，今天的同意固然是好消息，但受阻本來就不該發生。獲得同意的人事案確切數目尚不清楚。

塔伯維爾表示，自己仍阻撓11名四星將領的同意案，其他的則悉數鬆手；目前狀況大概就是陷入僵局，「他們(指軍方)沒能取得他們想要的。我們(指反墮胎共和黨)也沒得到我們想要的」。

五角大廈發言人賴德(Patrick Ryder)對塔伯維爾的決定表示欣慰，但表示國防部將繼續與他以及參院直接溝通，敦促一切將領、重要軍官的人事案件不再受阻，包括四星將領；不論何時，軍事指揮鏈遭遇一定的不確定性，就產生不必要的磨擦，打擊到戰備。

國會山莊報(The Hill)報導，塔伯維爾的阻撓舉動，讓參院共和黨團也覺得像芒刺在背，很多人陷入猶豫，必須在支持軍方以及表態反對墮胎兩件事之間做個選擇。塔伯維爾5日的決定，讓他們壓力大為減輕。

塔伯維爾表示，自己是贊同同黨參議員蘇利文(Dan Sullivan)、恩斯特(Joni Ernst)的想法，而不再阻撓三星及以下軍官的人事同意案。

參院民主黨人打算12月辦理投票，暫時改變參院議事規則，以便通過被塔伯維爾阻撓的400多起軍方人事案，塔伯維爾受到壓力，必須改變戰術。

此外，蘇利文、恩斯特及多名其他有軍方背景的共和黨參議員這幾周也來到參院議場，兩次想通過個別的軍方人事案，事實上等於把共和黨內的爭執攤在枱面。

因為塔伯維爾的作梗，參院高層近幾個月為一些軍方將領的同意案採個別行動，包括參謀首長聯席會議主席布朗(CQ Brown Jr.)、陸戰隊司令、陸戰隊參謀長、空軍參謀長及陸戰隊副司令等人。

參院 共和黨 墮胎

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