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拜登：若非川普想再次入主白宮 不確定是否會尋求連任

記者顏伶如／綜合報導

81歲的拜登總統是美國史上年紀最大的現任元首，如今施政不滿意度遠超過滿意度，選民對於體能是否足以應付職務所須出現疑慮；福斯新聞網(Fox News)報導，拜登5日在一場募款活動上對支持者說，如果不是因為前總統川普想要再次入主白宮的關係，不確定自己會不會在2024年尋求連任。

拜登的談話透露出，如果不是川普決定再戰2024，拜登自己可能並無計畫爭取第二任。

拜登5日在一場於波士頓郊區私人寓所舉辦的募款活動上對支持者說：「如果川普沒有參選，我不知道我是否會參選。不過，為了國家著想，我們不能讓他勝選。」

報導指出，拜登這段話坦白說出尋求連任的理由。拜登與民主黨先前都曾強調，川普如果再次執政，對美國民主將帶來高度威脅。拜登對於川普再度執政提出警告說，川普現在索性都不隱藏了，直接告訴大家如果重新執政打算會怎麼做，「他直接講了大白話」。

強調川普對民主的威脅一直是拜登陣營的政見主軸，時間可以追溯回到拜登在2019年4月宣布角逐2020年總統大選之際。

福斯新聞網報導，拜登在5日的募款活動上同時強調，川普最近加強呼籲推翻俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)。「可負擔健保法」是在前總統歐巴馬任內通過立法，當時拜登為副總統。

拜登5日在波士頓地區總共有三場募款活動。拜登競選團隊在歲末年終時為募款全力衝次，希望為可能要投注可觀花費的2024年連任選舉預先鞏固資源。

拜登自認為是最有實力能擋下川普再次入主白宮的民主黨候選人。

拜登 川普 歐記健保

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