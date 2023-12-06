代理議長時曾把裴洛西趕出辦公室 麥亨利宣布放棄連任

因原眾議長麥卡錫遭到罷免，南卡州眾議員麥亨利10月23日代理眾議長一職。但麥亨利5日宣布不再競選連任，退出政壇。(美聯社)

曾在眾院 前議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)遭罷免後代理議長22天的北卡羅來納州國會眾議員麥亨利(Patrick McHenry)，5日宣布明年1月任期屆滿後退休，不再尋求連任，但未說明原因。

身為國會眾院金融服務委員會主席的麥亨利在代理議長期間，堅持代理職責是選出議長，抵擋來自麥卡錫等眾議員的壓力，拒絕處理法案，還把眾院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)趕出禮遇的辦公室。

麥亨利5日發布聲明表示，「我將在本屆任期屆滿後退休，這並不是容易的決定，我相信事出必有因，對我而言，已經到了盡頭。」

華爾街日報報導，麥亨利今年初在眾院議長出缺後，曾短暫擔任代理議長職務；他代理議長的第一件事便是敲響議事槌休會，事後表明這是出於對同僚自提罷免及共和黨 邁向毀滅的憤怒。

民主黨人不滿麥亨利把眾院前議長裴洛西逐出國會禮儀辦公室的決定，但他在多輪失敗的議長投票中，在混亂中維持了眾院的秩序，直到10月下旬選出新議長強生(Mike Johnson)。

在代理議長的22個日子裡，麥亨利力抗麥卡錫等議員希望他表決法案的壓力；他事後表示，若同事再逼他，他準備辭職。

麥亨利當時說：「我的角色只是主持議長選舉，必須促成重大決定，而非千方百計規避它；我認為美國政治處於更重要的時刻，國會遭受重創，我不想參與任何進一步破壞機構秩序或憲法框架的行為。」

2005年，29歲的麥亨利成為最年輕的國會議員；如今，他已轉變為共和黨運作的核心人物，並於2015年成為首席副黨鞭。

眾院多數黨前領袖侯耶爾(Steny Hoyer)回憶2015年的互動表示，「他曾讓我感到挫折，我曾認為『這小子讓我頭痛』，但我們現在的關係很好。」

2021年1月，麥亨利背離同僚，投票認證拜登總統勝選。

2022年期中選舉，共和黨人奪回眾院多數後，麥亨利選擇擔任眾院金融服務委員會主席，而非進入領導階層，稱他這樣較能推進保守派立法進程。

多位議員透露，麥亨利希望有更多時間陪伴三個年幼子女，但黨內大老則持續借重他負責與民主黨議員進行艱難磋商。

麥亨利5日的聲明表示，「每個階段會有新的領袖崛起，仍有許多很聰明且有才能的成員留在國會，還有其他人加入，我有信心，眾院會運作得很好。」