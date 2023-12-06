ChatGP 維基今年熱搜榜首 名人訃聞生平第2 世界板球大賽第3

今年維基百科熱搜文章排行榜，人工智慧(AI)聊天機器人ChatGPT高居第一名。（美聯社）

在2023年快要結束之際，維基媒體基金會5日公布今年維基百科(Wikipedia)熱搜文章排行榜，高占2023年熱搜第一名的文章主題是人工智慧(AI )聊天機器人ChatGPT ，第二名是年度名人訃聞生平，第三名是世界板球大賽。

維基百科是公開編輯的免費線上百科全書，維基媒體基金會(Wikimedia Foundation)是它背後的非營利組織；據統計，英文維基百科今年瀏覽量超過840億次。

美聯社報導，ChatGPT攻占熱搜第一名似乎理所當然；打從OpenAI推出ChatGPT迄今一年多，此技術已迅速進入公眾意識；有關AI生成前景和潛在危險的爭論益發激烈，維基百科記錄了大部分內容。

熱搜第二名的年度已故名人訃聞生平，熱度一直很高；在2022年和2021年分占第四名和第一名。今年包括男星馬修‧派瑞(Matthew Perry)和貓王獨生女麗莎瑪莉‧普里斯萊(Lisa Marie Presley)的維基百科專頁，在他們過世時都引發高度關注。

2023年世界盃板球大賽(2023 Cricket World Cup)排名第三；這是維基媒體基金會2015年開始發布年度排行榜以來，板球內容首次上榜。

其他攻上2023年維基百科熱搜排行榜的還包括：排名第四的印度板球超級聯賽(IPL)、排名第五的電影「奧本海默 」(Oppenheimer)、「原子彈之父」奧本海默(J. Robert Oppenheimer)、流行音樂小天后泰勒絲(Taylor Swift)以及電影「芭比」(Barbie)等。