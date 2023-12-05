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COP28峰會／喜萊莉柯林頓：氣候決策缺乏女力

編譯尤寶琪／綜合4日電
請寫圖說 美國氣候特使柯瑞(左一)與前國務卿喜萊莉柯林頓(左二)，以及其他女性代表在氣候峰會上合影，並認為女性可以在應對氣候變遷上扮演更多角色。（歐新社）
請寫圖說 美國氣候特使柯瑞(左一)與前國務卿喜萊莉柯林頓(左二)，以及其他女性代表在氣候峰會上合影，並認為女性可以在應對氣候變遷上扮演更多角色。（歐新社）

女性參與與性別平等也是聯合國氣候峰會(COP28)的主題之一，但遭前國務卿喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)批評，指出某些代表團體，缺乏女性代表。

柯林頓3日在大西洋理事會(Atlantic council)的一項活動上，談到決策者該如何賦予婦女更多參與氣候變遷討論的權利；她指出，許多國家婦女權利的機會出現倒退，導致擔任決策職務的女性人數減少。

柯林頓指出：「我們不僅需要採取更多措施，來確保女性的聲音被聽到，而且還必須要意識到，我們是在世界許多地方都對女性不利的潮流中。」

「而且，許多出席COP28的政府代表，有些政府根本沒有女性代表，有些政府只有少數女性代表出席，」柯林頓繼續說道，「所以，我們要如何讓女性對氣候的擔憂被聽到，這就是這種活動的重點。」

柯林頓在演說中強調，女性比男性更容易受到氣候危機的負面影響，但決策者往往事後才會想到女性的生計和工作，所以組織必須提高女性的聲音，確保女性在談判桌上擁有一席之地，且應要有更多的女性參與到決策的每一步過程中，好確保女性的擔憂被聽到。

本屆會議首次開設「女性與性別的展區，在其中一場論壇擔任講者的馬來西亞氣候政策倡議組織成員茱法卡爾說，婦女無疑是經濟活動的重要角色，如果在低碳轉型的過程，多數決策者是男性，「導致沒有在轉型過程中拉近男女工資差距、無法確保女性的社會福利，那就等於沒有轉型。」

根據聯合國數據，亞太地區由女性擔任環境主管機關首長的比率不到兩成，顯示女性在氣候決策圈的弱勢。

英國婦女部長克蕾米蕭表示，如果我們不能確保社會中的每個人都有能力塑造未來，就無法實現永續發展目標或「巴黎協定」，必須加強女性在氣候行動中扮演的角色。

加拿大政府全球事務部氣候融資總監赫斯特則說，加拿大政府提供的所有氣候融資當中，八成納入性別平等的目標。

柯林頓 融資 聯合國

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